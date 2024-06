Was von den Tony Awards die Runde macht

Angelina Jolie kam mit ihrer Tochter Vivienne im Partnerlook, Daniel Radcliffe streute seiner großen Liebe Rosen und Billy Porter machte im falschen Moment einen kleinen Achselcheck.

Einen seltenen Matching-Fashion-Moment lieferte Angelina Jolie mit ihrer Tochter Vivienne bei der Verleihung der Tony Awards, der amerikanischen Bühnen-Oscars, im New Yorker Lincoln Center. Die 49-Jährige konnte sich über vier Awards, darunter auch den Hauptpreis, für das von ihr mitproduzierte Musical „The Outsiders“ freuen. Jolie trug ein maßgeschneidertes blaugrünes Samtmiederkleid von Atelier Versace zu der Gala, das von ihrer 15-jährigen Tochter mit einem lockeren Ensemble inklusive Converse-Sneakers im gleichen Farbton ergänzt wurde. Für Gesprächsstoff sorgten aber nicht nur die Outfits, sondern auch das Programmheft. Vivienne wurde offenbar nur mit dem Nachnamen Jolie angeführt, was Rückschlüsse darauf weckte, wonach auch sie den Namen ihres Vaters, Brad Pitt, mittlerweile aufgegeben hat.

„Meine Liebe ...“

Erin Darke mit Daniel Radcliffe Reuters (Eduardo Munoz)

Bei diesen beiden ist Amor noch nicht weitergeflogen. Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe hat darüberhinaus einen der bedeutendsten Musical-Preise der USA gewonnen. Der 34-Jährige bekam am Sonntagabend (Ortszeit) den Tony Award für die beste Nebenrolle in einem Musical am Broadway für „Merrily We Roll Along“. Mehr als das verbreiten sich aktuell aber seine Dankesworte im Netz. Mit feuchten Augen wandte sich der Brite an seine Partnerin Erin Darke und machte ihr eine große Liebeserklärung: „Meine Liebe, Erin – du und unser Sohn sind das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich so sehr, vielen Dank. Vielen Dank euch allen.“ Der Brite, der schon als Teenager als Hauptdarsteller der „Harry Potter“-Filme bekannt wurde und die US-amerikanische SchauspielerinErin Darke hatten sich 2012 bei den Dreharbeiten zum Film „Kill Your Darlings - Junge Wilde“ kennengelernt. Seit 2013 sind sie ein Paar, 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

New York, New York

Alicia Keys und Jay Z Reuters (Brendan McDermid)

Für den stärksten musikalischen Beitrag sorgten Alicia Keys und Jay Z gleich zu Beginn der Verleihung. Der erste Programmpunkt war ein Medley aus „Hell’s Kitchen“, dem halbautobiografischen Musical von Keys, zu dem auch „Empire State of Mind“ gehörte. Keys sang die viel gelobte Hymne auf New York und holte sich den Rapper Jay-Z als Unterstützung auf die Bühne.

Geruchstest im falschen Moment

Billy Porter Reuters (Eduardo Munoz)

Der Schauspieler Billy Porter wurde mit dem Isabelle Stevenson Tony Award in Anerkennung seines Engagements und seiner Beiträge als Aktivist und Sprecher der LGBTQ+-Gemeinschaften geehrt. Lustiger: Während der Show brachen die Zuschauer in hysterisches Gelächter aus, als der Schauspieler vor laufender Kamera im „Sniff Check“ erwischt wurde. Man sah, wie Porter seine Arme hob und eine schnelle Geruchskontrolle durchführte. Der Moment gab natürlich auch eine gute Vorlage für diverse Social-Media-Posts.

(sh)