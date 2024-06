Autobahn in die Apokalypse: „The Talking Car“ im Museumsquartier

Zeitreisen, Drogen und (böse) Träume: „The Talking Car“ von Agnieszka Polska greift Science-Fiction-Lieblingsmotive der Späthippie-Generation auf – und projiziert sie auf heutige Klimaängste.

In Romeo Castelluccis Inszenierung des „Don Giovanni“ bei den Salzburger Festspielen wird heuer kein Sportwagen von der Decke fallen, hört man. Sonst ist der Boom in Theater- und Operninszenierungen ungebrochen: Zu Beginn der Wiener Festwochen war in Carolina Bianchis „Cinderela“-Stück ein PKW – mit der Schrift „Fuck Catharsis“ auf der Nummerntafel – der Ort für teils unheimliches, teils gynäkologisches Geschehen. Nun, gegen Ende des Theaterreigens, steht in einem Stück der polnischen Künstlerin Agnieszka Polska wieder ein Auto im Zentrum.