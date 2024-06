ÖVP und Grüne: Warum die Koalition doch nicht platzte

Der eskalierte Streit um die EU-Renaturierung stürzte Türkis-Grün in eine Koalitionskrise. Der Kanzler erklärte aber, dass man trotzdem weitermacht: „Ich werde die Koalition nicht beenden.“

Fernab der vielen rechtlichen sowie ökologischen Fragen, die am Montag um das EU-Renaturierungsgesetz und Leonore Gewesslers Doch-noch-Zustimmung dazu kreisen, drängt sich aus politischer Sicht vor allem eine auf: Kann sich die ÖVP das wirklich von ihrem Juniorpartner gefallen lassen? Kann sie es dulden, dass die Umweltministerin gegen die Einschätzung des Verfassungsdienstes der Regierung, gegen Länderinteressen und vor allem gegen die Meinung der Kanzlerpartei auf europäischer Ebene abstimmt? Oder lässt die ÖVP – zusätzlich zur Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs gegen Gewessler – doch noch wenige Monate vor der Wahl die türkis-grüne Koalition platzen?

Die ÖVP schwieg dazu am Montag lange, Kanzler Karl Nehammer kündigte an, sich erst am späten Nachmittag zum weiteren Vorgehen zu äußern. Dass sich sein Auftritt lange verzögerte, heizte die Spekulationen um einen Ausstieg der ÖVP aus der Koalition mit den Grünen weiter an. Zuvor attackierte die Volkspartei ihren Koalitionspartner hart: Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) etwa antwortete auf die Frage, ob die ÖVP nun die Koalition verlässt, zu Mittag noch knapp: „Das wird man sich anschauen müssen.“ Gewessler habe die Regierung jedenfalls „in eine schwierige Situation gebracht, es ist eine veritable Regierungskrise, das muss man so sagen.“

Mehr lesen Der große Krach: Wie das Renaturierungsgesetz zur Koalitionskrise geführt hat

„Spiel mit Demokratie“

Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) warf Gewessler auf „Presse“-Anfrage gar vor, „ein gefährliches Spiel mit geltendem Recht und unserer Demokratie“ zu treiben. Man könne schließlich „geltendes Recht nicht einfach wegschieben“. Parteiintern gab es Druck auf die ÖVP-Spitze, die Regierung vorzeitig zu beenden – und der kalkulierten Eskalation des Juniorpartners keineswegs nachzugeben.

Kurz vor 18 Uhr äußerte sich Karl Nehammer dann doch – und übte massive Kritik an der Umweltministerin: „Leonore Gewessler hat vor Zeugen einen Rechtsbruch begangen“, sagte er bei einem Statement in Brüssel. „Für mich als Bundeskanzler ist das ein mehr als schwerer Vertrauensbruch.“ Kündigt er also doch die Regierung, obwohl auch ÖVP-Insider zuvor vom Gegenteil ausgegangen waren?

„Nicht im Chaos versinken“

Tut er nicht: „Ich werde die Koalition nicht beenden“, sagte der ÖVP-Chef. Obwohl er offenkundig durchaus Lust darauf gehabt hätte: „Wenn Sie mich nach einer Emotion fragen, würde ich sagen: Das hat so keinen Sinn mehr.“ Man könne mit den Grünen offenbar nicht vertrauenswürdig arbeiten, auch sprach er davon, dass die Partei ihr wahres Gesicht gezeigt hätte. Warum also weitermachen? „Weil es wichtig ist, dass dieses Land nicht im Chaos der freien Spiel der Kräfte versinkt“, sagte Nehammer. Dafür zu sorgen, sei seine „Verantwortung als Bundeskanzler“.

Tatsächlich waren die parlamentarischen Freispiele in den Jahren 2017 und 2019 ziemlich teuer für den Steuerzahler: Es gab Kurzfrist-Beschlüsse, die letztlich viele Milliarden Euro kosteten, 2019 wurde beispielsweise die abschlagsfreie Frühpension nach 45 Arbeitsjahren – vulgo Hacklerregelung – kurzerhand beschlossen.

Zeit für Wahlzuckerln wäre auch heuer noch ausreichend geblieben, auch ohne zusätzliche Sondersitzungen: Anfang Juli stehen noch drei Plenartage im Kalender des Nationalrates, auch im September kommt der Nationalrat noch zusammen. Auch nicht zu unterschätzen wäre die Frage gewesen, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf ein Platzen der Koalition reagiert hätte – und ob er wie 2019 eine Übergangsregierung installiert hätte.

Apropos Van der Bellen: Eine mögliche Entlassung Gewesslers, um die ein Bundeskanzler den Bundespräsidenten bitten kann, dürfte es wohl nicht geben – obwohl der Regierungschef offenkundig keinerlei Vertrauen mehr in die Umweltministerin seiner Regierung hat. Nehammer erklärte zwar, dass er bereits am Sonntag „vertrauensvolle Gespräche“ mit Alexander Van der Bellen geführt habe, fügte aber an: „Ich werde darüber nicht darüber öffentlich sprechen.“

Personalentscheidungen offen

Auch fernab der staatspolitischen Verantwortung gab es, wie Insider erklären, allerhand Gründe für die ÖVP, trotz der Brüskierung in der Koalition zu bleiben. So heißt es etwa, dass in den verbleibenden Parlamentssitzungen noch dutzende Gesetzesbeschlüsse anstünden, man wolle ungern begonnene Projekte halbfertig stehen lassen. Vor allem aber gibt es noch etliche Personalentscheidungen, die man noch gerne selbst treffen würde – vom EU-Kommissar über die Nationalbank-Spitze bis hin zur Finanzmarktaufsicht.

So oder so: Das Verhältnis zwischen ÖVP und Grünen ist mit dieser Krise ruiniert. Eine Wiederauflage der Regierung ginge sich Umfragen zufolge ohnehin nicht aus: In der Sonntagsfrage stehen die beiden Parteien bei etwas mehr als 30 Prozent – zusammen, wohlgemerkt.