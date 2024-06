Was ein Platzen der Koalition jetzt bedeuten würde

ÖVP-Insidern zufolge spricht im Streit um die EU-Renaturierung immer noch vieles gegen eine Aufkündigung der Koalition durch die Türkisen. Ausgeschlossen ist es trotzdem nicht. Was wären die Folgen, wenn es dazu käme? Ein Überblick.

Fernab der vielen rechtlichen sowie ökologischen Fragen, die am Montag um das EU-Renaturierungsgesetz und Leonore Gewesslers Doch-noch-Zustimmung dazu kreisen, drängt sich aus politischer Sicht vor allem eine auf: Kann sich die ÖVP das nun von ihrem Juniorpartner gefallen lassen? Oder kündigt sie – zusätzlich zur Strafanzeige gegen die grüne Umweltministerin – doch noch kurz vor Schluss die türkis-grüne Koalition auf?

Die ÖVP schweigt offiziell dazu, Kanzler Karl Nehammer will sich erst am späten Nachmittag zum weiteren Vorgehen äußern. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) erklärte am Montag im ORF-Radio auf die Frage, ob die ÖVP nun die Koalition verlässt: „Das wird man sich anschauen müssen.“ Gewessler habe die Regierung jedenfalls „in eine schwierige Situation gebracht, es ist eine veritable Regierungskrise, das muss man so sagen.“ Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler warf Gewessler auf „Presse“-Anfrage vor, „ein gefährliches Spiel mit geltendem Recht und unserer Demokratie“ zu treiben. Man könne schließlich „geltendes Recht nicht einfach wegschieben“.

Personalentscheidungen offen

Hört man sich in der ÖVP um, werden allerdings vorderhand Gründe genannt, doch noch in der Koalition zu verbleiben. So heißt es etwa, dass in den verbleibenden Parlamentssitzungen noch dutzende Gesetzesbeschlüsse anstünden, man wolle ungern begonnene Projekte halbfertig stehen lassen. Außerdem gibt es noch etliche Personalentscheidungen, die man vor allem auf türkiser, aber auch auf grüner Seite noch gerne treffen würde – vom EU-Kommissar über die Nationalbank-Spitze bis hin zur Finanzmarktaufsicht. Ein freies Spiel der Kräfte im Parlament will die ÖVP eigentlich vermeiden, heißt es. In der Realität kaum möglich wäre indes eine im Raum stehende Ministeranklage gegen Gewessler, für die als Bündnispartner wohl nur Herbert Kickls Freiheitliche – Hauptgegner der ÖVP im Wahlkampf – blieben. So bliebe Nehammer noch die Variante, beim Bundespräsidenten um Gewesslers Entlassung anzusuchen – ob das geplant ist, wird in der ÖVP allerdings nicht gesagt.

Freies Spiel der Kräfte wäre fix

Und wenn es doch dazu käme, dass Nehammer am Montag das Ende der Koalition ausruft? Das hätte zuvorderst einmal eine Konsequenz: Für die verbleibenden Sitzungstage im Nationalrat wäre die freie Mehrheitsfindung unter den Fraktionen eröffnet. Das gab es auch 2017 und 2019 schon, und für den Steuerzahler war das ziemlich teuer: Es gab Kurzfrist-Beschlüsse, die letztlich viele Milliarden Euro kosteten, 2019 wurde beispielsweise die abschlagsfreie Frühpension nach 45 Arbeitsjahren – vulgo Hacklerregelung – kurzerhand beschlossen. Zeit für Wahlzuckerln bliebe genug, auch ohne zusätzliche Sondersitzungen: Anfang Juli stehen noch drei Plenartage im Kalender des Nationalrates, auch im September kommt der Nationalrat noch zusammen.

Inwieweit sich die Regierungskrise fernab dieses parlamentarischen Freispiels – das es de jure mangels gesetzlichem Klubzwang ohnehin immer gäbe – auswirken würde, ist im Vorhinein nicht ganz klar. Es könnte, wie 2017, auch recht unspektakulär ablaufen: Damals beendete Sebastian Kurz die Koalition mit der SPÖ im Mai, gewählt wurde im Oktober. Bis zur türkis-blauen Regierungsbildung blieb die rot-schwarze Regierung grosso modo unverändert im Amt; wiewohl nur noch beschlossen wurde, was unbedingt sein musste. Sohin wäre es theoretisch auch möglich, sich im Ministerrat auf einen EU-Kommissar zu einigen; dieser müsste dann noch durch den Hauptausschuss des Nationalrates. Dort hätte die ÖVP nicht nur mit den Grünen, sondern auch mit Blauen oder Roten eine Mehrheit – oder aber eine Mehrheit gegen sich, wenn sich FPÖ, SPÖ und Grüne zusammentäten.

Eine eigene Übergangsregierung wie 2019 wäre also nicht zwingend vonnöten – es sei denn, Bundespräsident Alexander Van der Bellen möchte das. Er könnte den Kanzler oder gleich die gesamte Regierung entlassen. Zudem genügt eine einfach Mehrheit im Parlament, um Regierungsmitglieder abzuwählen – siehe 2019. Übrigens: Der Wahltermin am 29. September würde sich wohl auch durch ein vorzeitiges Koalitions-Aus nicht verändern. Ein früherer geht sich organisatorisch kaum mehr aus.