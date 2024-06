Letze Generation plant Störaktionen beim Donauinselfest

Die Klimaaktivisten kündigten am Montag „Störungen“ bei Musikfestival am kommenden Wochenende an (Bild aus dem Vorjahr)

Die Klimaaktivisten kündigten am Montag „Störungen“ bei Musikfestival am kommenden Wochenende an (Bild aus dem Vorjahr) APA / Comyan / Florian Wieser

Die Klimaaktivisten planen „Störungen“ bei Wiens Freiluft-Festival am kommenden Wochenende.

Wenn am kommenden Wochenende – konkret von Freitag bis Sonntag – das Donauinselfest in Wien über die Bühne geht, müssen die Besucherinnen und Besucher auch mit Störaktionen rechnen: Denn die „Letzte Generation“ hat am Montag „Störaktionen“ während des dreitägigen Festival angekündigt, freilich, ohne weitere Details zu nennen.

„Wir würden auch gerne sorglos feiern, aber mitten in der Klimakatastrophe geht das nicht. Es sterben in Österreich Kinder bei Murenabgängen und die Regierung handelt immer noch nicht“, sagt die Sprecherin der Letzten Generation, Marina Hagen-Canaval. „Wir werden das Donauinselfest stören und rufen alle, die für Klimaschutz einstehen wollen, auf, dies ebenfalls zu tun. Wir sind erst wieder ruhig, wenn die Regierung ihre Arbeit aufnimmt, und das Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung bringt!”

„Selbstverständlich“ richte sich der Protest nicht gegen die Musikerinnen und Musiker und die Fans, er gelte „ einzig und allein Karl Nehammer und seiner gefährlich untätigen Regierung. Die Regierung muss endlich anfangen, das Grundrecht auf Klimaschutz zu verankern”, wie es in der Aussendung heißt. „Wir möchten auch in Zukunft noch das Donauinselfest feiern, aber in einer kollabierenden Gesellschaft wird das nicht möglich sein. Darum müssen wir jetzt handeln”.

Das Donauinselfest, laut Veranstaltern Europas größtes Freiluftfestival, beginnt am Freitag und endet Sonntagabend mit einem Konzert von Wanda (21 Uhr). Der Eintritt ist wie immer frei. (red)