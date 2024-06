Nova Rock: Positive Bilanz mit repariertem Glätteisen

Gute Laune am Sonntag in Nickelsdorf.

Gute Laune am Sonntag in Nickelsdorf. APA / APA / Eva Manhart

Nach nostalgischer Musik und Regen ziehen Einsatzkräfte positive Bilanz. Die meisten Einsätze hatte die Pannenhilfe wegen verlorener Autoschlüssel. Das Rote Kreuz betreute 2100 Personen – und es gab auch recht spezifische Hilfestellungen.

Nach vier Tagen Nova Rock haben die Einsatzkräfte am Montag zufrieden Bilanz gezogen. Bis auf Regenschauer in der Nacht auf Sonntag ging das Festival, ebenso wie An- und Abreise, ohne größere Zwischenfälle über die Bühne. Das Rote Kreuz betreute insgesamt 2100 Besucher, führte 500 Patiententransporte am Festivalgelände durch und brachte 65 Verletzte ins Spital. Der ÖAMTC half über 300 Mal bei Pannen aller Art.

Am Montagvormittag war der Großteil der Festivalbesucher nach Angaben des Verkehrsklubs bereits abgereist. Größere Staus blieben wie bei der Anreise aus, hieß es. Die meisten Einsätze hatte der ÖAMTC heuer erneut wegen verlorener Autoschlüssel. Außerdem rückten die Pannenhelfer zu leeren Batterien und Reifenpannen aus und zogen am Sonntag stecken gebliebene Fahrzeuge aus dem Schlamm. Auch bei eher ungewöhnlichen Problemen wurde geholfen: Für einen Besucher, der auf künstliche Ernährung angewiesen ist, wurde das dafür notwendige Notstromaggregat repariert - und auch ein Glätteisen wurde für eine Besucherin mit Locken wieder in Gang gebracht.

Das Rote Kreuz beschäftigten vor allem alltägliche Verletzungen wie Schürf- und Schnittwunden, stumpfe Verletzungen nach Unfällen und Bienenstiche. In der Nacht auf Sonntag schützen die Helfer zahlreiche Festivalbesucher mit Decken vor Unterkühlungen aufgrund des Temperaturabfalles und des starken Regens. Insgesamt stieg die Zahl der Versorgungen im Vergleich zum Vorjahr von 2000 auf 2100.

Auch Kriseninterventionsteams waren rund um die Uhr am Festivalgelände. Sie verzeichneten 20 Einsätze, bei denen 25 Personen betreut wurden. Für die Polizei verlief das Festival ebenfalls eher ruhig. Größere Einsätze habe es nicht gegeben, hieß es.