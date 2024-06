So bunt ist der Sommer auf der Schloßbergbühne Kasematten

Musicalnächte, Rock, Kabarett und sogar eine Show im Zeichen von Österreichs Formel-1-Grand-Prix – der Sommer am Berg lockt.

Ja, sogar Formel-1-Fans kommen heuer just vor dem Grand-Prix-Wochenende am Red-Bull-Ring in Spielberg in Graz auf ihre Kosten, wenn am 27. Juni ein wahrer Kult-Kopf aus dem Rennzirkus auf der Schloßbergbühne Kasematten bei „An Evening with Guenther Steiner“ einen Boxenstopp für seine Fans einlegt. Der Südtiroler Ex-Rennstall-Chef der Formel 1 ist spätestens seit der Netflix-Serie „Drive to Survive“ einer der Stars der Szene – und steht gerüchteweise immer wieder vor dem Wiedereinstieg in die Formel 1. Steiner gibt exklusive, robust-ungeschminkte Einblicke hinter die Kulissen des großen Benzinbrüder-Kults.

Günther Steiner: Formel-1. Fane

Auch Weltmusik wird auf der romantischen Bühne auf dem Grazer Stadtfelsen heuer wieder zu genießen sein, wenn der Grazer Star-Pianist Markus Schirmer am 4. Juli mit 14 Musikerinnen und Musikern aus zehn Nationen, darunter Oud-Virtuose Risgar Koshnaw und Ausnahme-Akkordeonist Christian Bakanic, sein Projekt „Scurdia“ nach Jahren wieder auf die Freiluftbühne bringt. Schon ein Fixstern beim Sommer am Berg ist das Herbert Pixner Projekt, das heuer am 5. und 6. August wieder zwei Shows auf der Freiluftbühne spielt. Wer den furiosen Akkordeonisten mit seinen Ausnahme-Musikern erleben will, muss schnell sein. Die Tickets sind begehrt und daher schon rar.

Weltmusik mit Scurdia. Christian Jungwirth

Zu guter Letzt bieten die Grazer Spielstätten auf dem Schloßberg aber auch eine Vielzahl an Kabarettaufführungen – von Michael Mittermeier bis Alex Kristan –, sowie Rock- und Pop-Konzerten. Ein echtes Highlight ist da heuer mit Sicherheit der Auftritt der Indie-Rockband Kettcar am 29. Juli: Die Band aus der „Hamburger Schule“ präsentiert dabei mit ungebrochener Energie und Spielfreude ihr brandneues Album „Gute Laune ungerecht verteilt“. Und das Muss für Fans der legendären Psychodelic-Truppe Pink Floyd: Der Original-Schlagzeuger Nick Mason bringt mit Saucerful of Secrets die frühen Alben der britischen Band auf die Grazer Freilichtbühne.