Klassik-Weltstars auf dem Grazer Schloßberg

Mit Pflichtterminen für alle Wagner-Liebhaber und Ring-Einsteiger, aber auch für Fans des virtuosen Klassik-Crossover-Ensembles Janoska lockt die Schloßbergbühne Kasematten nach Graz.

Den Grazer Sommer am Berg auf der historischen Schloßbergbühne Kasematten werden auch heuer wieder spektakuläre Klassik-Abende unter freiem Himmel adeln. Da erwartet im August sowohl leidenschaftliche Wagnerianer als auch Wagner-Einsteiger der Genuss einer besonderen „Ring“-Produktion. Und beim Gastspiel des Janoska Ensembles mit US-Bariton Thomas Hampson als Stargast kommen Liebhaber dieser virtuosen Klassik-Crossover-Könner auf ihre Kosten.

„Die Werke von Richard Wagner umschwebt das Vorurteil, man brauche besonders gutes Sitzfleisch, um die langen Opernabende erleben, um die intensiven Emotionen spüren zu können, die einen vor Mut und Freude fast vom Sitz reißen, oder auch zu Tränen rühren“, sagt der musikalische Leiter der Produktion Marcus Merkel, der Chefdirigent am Theater Koblenz ist und demnächst auch sein Debüt an der Semperoper Dresden gibt. „Im August zeigen wir in Graz aber, dass es auch anders geht“, unterstreicht Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Grazer Spielstätten und Herr über die Kasematten, die Vorzüge dieser Produktion. Am 18. und 20. August 2024 wird auf dem Schloßberg über den Dächern der Altstadt nämlich Wagners „Der Ring an einem Abend (fast) ohne Worte“ in einer völlig neuen Zusammenstellung gegeben.

„Diese Fassung aus Wagners Tetralogie ,Der Ring des Nibelungen‘ wurde extra für Graz geschaffen und sie verkürzt die Aufführungsdauer von 16 auf knapp zwei Stunden, präsentiert dabei aber nahezu alle Highlights des ,Rings‘ – ein Wechselspiel der Klangfarben und tiefen Emotionen in Konzertlänge“, sagt Merkel: „Wir spielen all die berühmten Orchester-Vor- und Zwischenspiele, wie etwa das Rheingold-Vorspiel, den Walkürenritt und Feuerzauber aus der Walküre, oder auch Siegfrieds Rheinfahrt und Trauermarsch aus der Götterdämmerung.“ Auch die großen berührenden Finalszenen der Ring-Opern fehlen nicht, in denen das Wagnerorchester stimmgewaltig unterstützt wird.

Gabriele Scherer, Michael Volle, Elena Pankratova, Klaus Florian Vogt (v. l. oben). G. Schenker, C. Sander, H. Hofmann, V. Zapryagaev

Beste Besetzung

Für das Grazer Wagner-Highlight konnte man eine prominente Besetzung gewinnen, wie man sie sich am Bayreuther Festspielhügel nicht schöner wünschen könnte:

Elena Pankratova, die von der Metropolitan Opera New York bis nach Tokyo und an der Wiener Staatsoper als Wagner-, Strauss- und Puccini-Interpretin gefeiert wird, gibt die Brünnhilde.

Gabriela Scherer, die an der Semperoper Dresden als Chrysothemis in Strauss´ Elektra Erfolge gefeiert hat und von Berlin bis München mit Verdi bis Wagner erfahren ist, wird die Sieglinde singen.

Klaus Florian Vogt, der international an allen großen Häusern gerade auch als Wagner-Tenor gefragt ist, präsentiert sich in besonderer Vielfalt: Er gibt den Loge im Rheingold, den Siegmund in der Walküre und den Siegfried im Siegfried.

Michael Volle, der international sowie auch in Bayreuth mit den ­Bariton-Partien Richard Wagners glänzt, ist bei uns als Wotan zu erleben.

Die Mitglieder der Grazer Philharmoniker bilden das große Wagner-Orchester, das unter Marcus Merkels Leitung flüsternd, aber auch mächtig aufbäumend die große Reise des „Rings“ erzählt und klanglich bebildert.

Für Klassik-Liebhaber aus Wien bietet Elite Tours (www.elitetours.at) auch eine eigene Busfahrt ab/an Wien zum Grazer „Ring“-Abend am 18. August 2024.

Das Janoska Ensemble punktet mit Klassik-Crossover. Julia Wesely

Ein wilder Abenteuer-Ritt

Drei Streicher und ein Piano – das ist die Aufstellung, mit der das gefeierte Janoska Ensemble seine Klassik-Crossover-Improvisationen längst weltweit zum unvergesslichen ­Live-Bühnenerlebnis macht. Am 28. August 2024 erwartet Sie nun auf der Freiluftbühne im historischen Gemäuer auf dem Schloßberg ein Abend im virtuosen ­„Janoska Style“ mit einer ganz besonderen Draufgabe: US-Star-Bariton Thomas Hampson wird sich als Gast des Quartetts auf der Bühne einfinden und dort mit dem Ensemble Werke von Robert Stolz, Cole Porter, George Gershwin, Kurt Weill und anderen zum Besten geben.

Es wird ein Sommerabend unter dem Grazer Sternenhimmel, bei dem Musik in wahrlich aufregenden Arrangements in der Luft liegen wird.

Sommer am Berg Der Ring an einem Abend (fast) ohne Worte, 18. und 20. August 2024, Schloßbergbühne Kasematten, 19:30 Uhr. Janoska Style, das Janoska Ensemble und Thomas Hampson, 28. August 2024, Schloßbergbühne Kasematten, 20:00 Uhr