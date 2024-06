Nach dem Raubversuch flüchtete der Jugendliche vom Praterstern, teilte seinen Standort aber via Social Media mit.

Ein 14-Jähriger ist unter dem Verdacht des versuchten Raubes in Wien festgenommen worden. Bei seiner Ausforschung halfen der Polizei die Aktivitäten des Burschen auf Social Media: Der Jugendliche, der mit den beiden in etwa gleichaltrigen mutmaßlichen Raubopfern lose bekannt war, flüchtete zwar nach der Tat, teilte aber seinen Standort in sozialen Netzwerken.

Ein 14-Jähriger und sein 15-jähriger Freund waren am Praterstern in der Leopoldstadt mit einer Gruppe anderer Jugendlicher zusammengetroffen. „Es kam zu einem Gespräch, wobei einer der Jugendlichen aus der Gruppe den 14-Jährigen geschlagen und Geld gefordert haben soll“, so Polizeisprecherin Julia Schick. Zudem habe der Bursche ihm das Handy aus der Hosentasche gerissen.

Beschuldigter streitet alles ab

Der 14- und 15-Jährige liefen davon und riefen die Polizei um Hilfe. Der Beschuldigte, ein 14-jähriger Syrer, wurde wenig später am Stephansplatz angehalten, nachdem sein Aufenthaltsort für die Polizisten in den sozialen Medien gut nachvollziehbar gewesen war. Er wurde wegen Verdachts des versuchten Raubes vorläufig festgenommen, stritt bei seiner Einvernahme alles ab und wurde anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. (APA)