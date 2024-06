Voestalpine will Investoren für „grüne Finanzierungen“ gewinnen

Mit der Emission grüner Anleihen und anderer grüner Finanzierungsinstrumente soll der Wandel zur grünen Stahlproduktion finanziert werden.

Die voestalpine hat Rahmenbedingungen für grüne Anleihen und andere Finanzierungsinstrumente geschaffen, um den Wandel hin zum grünen Konzern zu finanzieren. „Mit dem Green Financing Framework bieten wir die Möglichkeit, an unserem Weg zur grünen Stahlproduktion teilhaben zu können“, teilte Finanzvorstand Gerald Mayer am Montag mit. „Wir erweitern so unsere Investorenbasis und tragen auch zur Entwicklung des privaten nachhaltigen Anleihen- und Kreditmarktes bei“, so der CFO.

Bei den Rahmenbedingungen orientierte sich die voestalpine den Angaben zufolge an den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) sowie den Green Loan Principles der Loan Market Association (LMA). Aber auch von der Ratingagentur Moody's wurden diese Rahmenbedingungen geprüft und mit „sehr gut“ bewertet.

Der Konzern verweist auf einen Stufenplan, um die Emissionen deutlich zu reduzieren: So ist geplant, die CO₂-Emissionen durch eine Elektrolichtbogenofentechnologie um bis zu 30 Prozent und damit um knapp vier Millionen Tonnen pro Jahr zu reduzieren. Rund 1,5 Milliarden Euro sollen in den schrittweisen Umbau des Unternehmens investiert werden. Bis 2050 strebt die voestalpine eine Stahlproduktion ohne CO₂-Emissionen an. (APA)