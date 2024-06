Deloitte und Impact Hub Vienna zeichnen grüne Start-ups aus

Zum dritten Mal haben Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna vielversprechende Start-ups mit Nachhaltigkeitsanspruch prämiert.

Am Thema Nachhaltigkeit kommt heutzutage keiner mehr vorbei. Zuletzt wurde dies mit der Zusage der Umweltministerin Leonore Gewessler wieder deutlich. Sie stimmte am heutigen Montag gegen den Willen etlicher Bundesländer und des türkisen Koalitionspartners für die Renaturierungsverordnung der EU.

Auch Österreichs Start-up-Szene ist stark getrieben vom Nachhaltigkeitsgedanken, viele leisten im Rahmen ihrer Geschäftsidee einen aktiven Beitrag für eine klimaneutralen Zukunft. Mit der Initiative „Grow“ haben es sich Deloitte Österreich und der Impact Hub Vienna zur Aufgabe gemacht, diese Start-ups gezielt zu fördern und vor den Vorhang zu holen.

Innovationskraft in heimischen Start-ups

Im Februar wurden dafür aus zahlreichen Bewerbungen die sechs herausragendsten Jungunternehmen ausgewählt. Nach fast einem halben Jahr voller Workshops sowie Mentoring Sessions mit Experten von Deloitte und dem Impact Hub Vienna fanden nun die finalen Pitches statt. Eine Fachjury kürte im Anschluss die Gewinner. Sie erhielten insgesamt 15.000 Euro Preisgeld sowie je 50 Pro-Bono-Stunden für Beratung durch Deloitte Experten.

„Es beeindruckt uns jedes Jahr aufs Neue, wie viel Innovationskraft und Unternehmergeist in den heimischen Start-ups steckt. Auch heuer waren wieder einige vielversprechende Geschäftsideen dabei. Das hat die Juryentscheidung nicht einfach gemacht“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Die Preisträgerinnen und Preisträger haben uns schlussendlich aber mit ihrem Fokus auf Erneuerbare Energien besonders überzeugt.“

Die „Grow“-Finalistenteams 2024 mit Expertinnen und Experten von Deloitte und Impact Hub beim Kick-off-Event. Deloitte Aus zahlreichen Bewerbungen wurden die sechs vielversprechendsten Jungunternehmen ausgewählt: Für die Teams von Sonnenschmiede, Cosmotaics, EnergyTrack, Trastic, Wilsonguide und Simply Repair startete Anfang Februar das Acceleration-Programm. Deloitte Im Rahmen diverser Workshops- und Mentoring-Sessions arbeiteten sie intensiv an ihrer Businessidee. Deloitte Unterstützt wurden sie dabei von eigens zugeteilten Deloitte Mentorinnen und Mentoren sowie Expertinnen und Experten des Impact Hub. Deloitte Die Start-ups präsentierten ihre ausgereiften Geschäftskonzepte Mitte Juni in finalen Pitches. Im Bild: Cosmotaics. Deloitte Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung wurden dann die beiden Preisträger des diesjährigen „Grow“-Durchgangs verkündet. Im Bild: Key Note der Deloitte Expertinnen Rebekka Humer und Stefanie Wedenig. Deloitte Den ersten Platz holte sich das Start-up Sonnenschmiede. Deloitte Auf Platz 2 wurde das Wiener Team von Cosmotaics gewählt. Deloitte Die Bewerbungsphase für die nächste Runde „Grow“ startet im Herbst 2024. Deloitte

Gewinnerteams 2024

Den ersten Platz holte sich das Start-up Sonnenschmiede. Das Jungunternehmen aus Graz hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei Mehrparteienhäusern in Österreich erstmals den Strom aus Photovoltaikanlagen rechtssicher direkt vom Dach in die Wohnungen zu bringen. Die „Grow“-Jury zeigte sich von der Umsetzbarkeit und dem Potenzial dieser Idee besonders überzeugt. Die Sonnenschmiede darf sich nun über EUR 10.000,- Preisgeld sowie 50 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte freuen.



Auf Platz 2 wurde das Wiener Team von Cosmotaics gewählt. Kern ihres Businesskonzepts ist es, mittels einer neuen Technik den Tau in Solarparks in besonders heißen, trockenen Gegenden von einer Problemquelle in eine erneuerbare Wasserquelle umzuwandeln. Dieser Ansatz bescherte dem Start-up ein Preisgeld von 5.000 Euro und 50 Pro-Bono-Beratungsstunden von Deloitte.



„Es ist inspirierend zu sehen, mit wie viel Herzblut die Start-ups sich mit Klimaneutralität und einer nachhaltigen Zukunft auseinandersetzen. Die vielfältigen Herangehensweisen der Gewinnerteams an das Thema Energie zeigen einmal mehr, wie viel wirtschaftliches Potenzial hier schlummert“, ergänzt Jakob Detering, Geschäftsführer des Impact Hub Vienna. (red/ere)