Singapur kämpft gegen Ölpest

Imago / Then Chih Wey

Ölteppich verschmutzt die Strände von Sentosa Island. Imago / Then Chih Wey

Auf der Ferieninsel Sentosa bei Singapur kämpfen Behörden gegen einen Ölteppich. Zwei Schiffe waren zusammengestoßen, dabei liefen 400 Tonnen Öl ins Meer.

Nach einer Kollision zweier Schiffe vor Singapur kämpfen die Behörden des asiatischen Landes gegen eine massive Ölpest, die sich mittlerweile auf Küstengebiete und ein Naturschutzgebiet ausgebreitet hat. Laut Berichten von CNN kam es am vergangenen Freitag (15. Juni) zu einer Kollision zwischen dem unter niederländischer Flagge fahrenden Schwimmbagger „Vox Maxima“ und dem Treibstoffversorgungsschiff „Marine Honor“ aus Singapur. Dabei wurde der Ladetank des Versorgungsschiffs beschädigt, so dass laut Berichten rund 400 Tonnen Öl ins Meer liefen.

Aufräumarbeiten am Tanjong Beach, Sentosa Island. APA / AFP / Roslan Rahman

Die Ölverschmutzung hatte sich zuerst vom belebten Frachtterminal Pasir Panjang aus verbreitet. Der Unfall ereignete sich zu Beginn des langen Wochenendes anlässlich des Hari Raya Haji, als viele Einheimische und Touristen die Insel und andere Sehenswürdigkeiten besuchten.

Reinigungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Obwohl die Behörden, das Leck des Schiffes kurz nach der Kollision abgedichtet und das ausgetretene Öl mit Dispersionsmitteln behandelt hatten, habe sich das Öl infolge der Gezeitenströmung entlang der Küste ausgebreitet, berichtet CNN weiter. Die Verschmutzung habe auch die Ferieninsel Sentosa und ein Naturschutzgebiet, ein Küstennaturreservat mit Mangroven, erreicht. Für die Aufräumarbeiten haben die Behörden 18 Boote eingesetzt und etwa 1500 Meter schwimmende Barrieren ausgebracht.

In Singapur kämpfen Behörden und Meeresschützer gegen die Ausbreitung eines Ölteppichs. Arbeiter in orangefarbenen Anzügen schaufelten am Sonntag (Ortszeit) auf der beliebten Ferieninsel Sentosa verschmutzten Sand beiseite, während schwarz gefärbtes Wasser ans Ufer schwappte.

Dicker Ölteppich auf der Ferieninsel Sentosa. APA / AFP / Roslan Rahman

„In den nächsten Tagen werden weitere Absperrungen errichtet, um eine weitere Ausbreitung des Öls an der Küste zu verhindern“, hieß es in einer Mitteilung der See- und Hafenbehörde Singapurs.

Vögel bedroht

Die genauen ökologischen Schäden sind noch unklar, doch lokale Naturschutzorganisationen wie Marine Stewards haben bereits Bilder von ölverschmierten Vögeln und Küsten auf ihrer Facebook-Seite gepostet. „Es gab viele Fälle von betroffenen Wildtieren – mehrere Eisvögel, Otter und Warane waren mit Öl bedeckt, ebenso Seevögel mit ölverschmierten Beinen. Es wurden auch tote Fische und eine tote Seeschlange gemeldet“, erklärte Sue Ye, Gründerin der Marine Stewards, wie CNN berichtet.

Singapur gilt als globaler Versand- und Bunkerungshub entlang einer schmalen, stark befahrenen Meeresstraße, die den Indischen Ozean mit dem Südchinesischen Meer verbindet. Aufgrund der hohen Schiffsdichte von rund 1000 Schiffen täglich in dieser wichtigen Wasserstraße kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. (ag, red)