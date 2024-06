Franz Gasselsberger: Ich brauche einen besonders langen Atem, um den Frauenanteil in Führungsposition in der Oberbank dorthin zu bringen, wo er hingehört. Da geht es nicht nur um eine Quote, sondern um eine tiefgreifende Bewusstseinsänderung. Ich kämpfe gegen die Männerdominanz seit 2010. Insgesamt haben wir eine Frauenquote von 60 Prozent, aber nur knapp 30 Prozent in Führungspositionen. Da müssen wir besser werden.