Briefe an den EU-Ratsvorsitzenden

Wie Österreichs Innenpolitik plötzlich auch in Belgien aufschlägt.

„Lieber belgischer Ratsvorsitzender, bitte das, was die Ministerin sagt, ist bitte nicht das, was wir uns hier in Österreich ausgemacht haben. Best regards, Bundeskanzler und EU-Ministerin.“

„Liebe belgische Ratsvorsitzende, es tut uns leid, dass ihr da in die österreichische Innenpolitik hineingezogen worden seid. Aber bitte, das, was der Bundeskanzler in seinem Brief an euch geschrieben hat, ist bitte nicht, wie die Lage wirklich ist. Best regards, Vizekanzler und Klimaschutzministerin.“

„Liebe belgische Ratsvorsitzer, es tut mir leid, dass die Racker schon wieder so lästig sind, bitte nicht böse sein, ich werde sie jedenfalls schimpfen, dass man mit solchen Sachen niemandem von auswärts auf die Nerven gehen soll! Best regards, Bundespräsident“

„Liebe belgische Ratsdings, kennts uns an Tschoklad ummewochsn lossn? Euer Hansi aus Floridsdorf“

„Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ihr habt es echt nicht leicht … Best regards, EU-Ratsvorsitzender“

„Liebes AMS, ich muss mein Theater leider schließen, die Realität hat mich arbeitslos gemacht. Krawuzikapuzi, Euer Kasperl“

