Die Topfengolatsche wird vegan

Paul Nähr in seiner veganen Zuckerbäckerei Moriz.

Paul Nähr in seiner veganen Zuckerbäckerei Moriz. Mirjam Reither

In der Zuckerbäckerei Moriz produziert Paul Nähr mit seinem Team klassische österreichische Süßspeisen – allerdings vegan und biozertifiziert.

Es ist eine dieser Süßspeisen, die man sich in der veganen Variante besonders schwer vorstellen kann – immerhin kommt ausgerechnet die namensgebende Komponente vom Tier: die Topfengolatsche. Wenn man nur lang genug tüftelt, bekommt man aber sogar das hin.

Davon überzeugen kann man sich ab Donnerstag bei Moriz, einer Zuckerbäckerei, die die heimische Süßspeisentradition neu interpretiert: vegan – und hundert Prozent biologisch. Dahinter steht Paul Nähr: 29 Jahre alt, seit zwölf Jahren Veganer und Philosoph. Zwischendurch war er in Paris, in den vergangenen zehn Jahren hat er im Eventmanagement gearbeitet, wo er viel mit Nachhaltigkeitsthemen in Berührung gekommen ist.