Das Umfeld des ehemaligen prorussischen Präsidenten hat veruntreute Gelder auf Schweizer Konten gebunkert, lautet der Vorwurf. Die Ukraine darf nun hoffen, dass die Millionen nach Kiew fließen.

In Erinnerung bleibt die protzige Villa. Nachdem vor zehn Jahren, im Februar 2014, Viktor Janukowitsch hastig die Flucht aus der Ukraine ergriff, stürmten Demonstranten die Residenz Meschyhirja nördlich von Kiew. Über soziale Medien verbreiteten sie Bilder aus dem Inneren der Luxus-Villa, ausgestattet mit Marmor, Gold, Kristall und Kunstwerken, einer Privatkapelle, einem sündteuren Klavier – und selbst eine Ritterrüstung stand herum.

Meschyhirja ist heute ein „Museum der Korruption“. Und wo sich Janukowitsch genau befindet, ist Gegenstand von Spekulationen. Wo ein Teil des mutmaßlich korrupt erworbenen Geldes seines Umfeldes liegt, wissen zumindest die Schweizer Behörden – nämlich auf Schweizer Konten. Und einem jüngst erfolgten Urteil zufolge kann sich die Ukraine Hoffnungen machen, dass dieser Gelder künftig nach Kiew fließen. Von insgesamt 170 Millionen Franken ist die Rede.

Nach der Flucht und Absetzung von Janukowitsch im Zuge der Euromaidan-Proteste ließ die EU das Vermögen des prorussischen Ex-Präsidenten einfrieren. Auch der Bundesrat ließ Konten in der Schweiz sperren. Später wurden EU-Sanktionen gegen ihn, seinen Sohn Oleksandr und weitere Personen verhängt – und mehrfach verlängert. Ihnen wird die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen, sowie die Überführung der Beträge ins Ausland.

Die pro-europäischen Euromaidan-Proteste 2014 haben die Ukraine grundlegend geprägt. APA / AFP / Viktor Drachev

Was das aktuelle Urteil betrifft, soll Janukowitschs Umfeld veruntreute Gelder auf diverse Konten in der Schweiz verschafft haben. Konkret gehe es etwa um staatliche Erlöse, die sich aus „Verträgen über den Verkauf von Treibhausgasemissionen mit Japan“ ergeben haben, wie es im Urteil heißt. Die Firma der Janukowitsch-Vertrauten habe also den staatlichen Auftrag für Isolationsarbeiten von Infrastruktureinrichtungen im Gebiet Luhansk (heute von Russland besetzt) rechtswidrig erhalten und die Isolationsarbeiten gar nicht durchgeführt. Über Scheinunternehmen gelangten die Beträge in die Schweiz.

Kein „gescheiterter Staat“

Das Problem für die Schweiz war jedoch, dass die Höchstdauer dieser Konto-Sperren mittlerweile abgelaufen ist. Das Umfeld von Janukowitsch wehrte sich auch dagegen, dass die Gelder nach Kiew fließen. Und ein Rechtshilfegesuch aus der Ukraine, wonach Geldwäsche bewiesen werden sollte, blieb ebenfalls erfolglos; die Schweiz eröffnete 2014 ein Verfahren gegen das Umfeld von Janukowitsch, doch mittlerweile wurde es eingestellt.

Um zu verhindern, die Gelder an die Janukowitsch-Vertrauten freizugeben, berief sich der Bundesrat schließlich auf das Gesetz zu den Potentatengeldern. Dieses komplizierte und kaum angewendete Bundesgesetz regelt „Sperrung, Einziehung und Rückerstattung von Vermögenswerten ausländischer politisch exponierter Personen oder ihnen nahestehender Personen, die vermutlich durch Korruption, ungetreue Geschäftsbesorgung oder andere Verbrechen erworben wurden“. Durch diesen Kniff wollte Bern die Gelder an die Ukraine freigeben, doch das Umfeld von Janukowitsch – darunter ein ehemaliger Abgeordneter – ging dagegen vor. Das Potentatengelder-Gesetz könne ja unter anderem deswegen nicht greifen, weil die Ukraine kein „gescheiterter Staat“ sei und die Justiz funktioniere. Im besagten Gesetz steht jedoch, dass Gelder dann eingefroren werden, wenn die Rechtshilfe scheitert.

Und nun das Urteil: Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gab der Regierung Recht und entschied, dass das Gesetz über die Potentatengelder sehr wohl angewendet werden könne. Zwar funktioniere die ukrainische Justiz trotz des Krieges, aber das könne nicht für das von Russen besetzte Luhansk gelten. Auch die Wahrung von Schweizer Interessen, wie es im Potentatengelder-Gesetz vorgegeben ist, sei gegeben. Schließlich ist es die Schweiz, die zuletzt mehrere Konferenzen für den Frieden und den Wiederaufbau der Ukraine ausgerichtet hat und noch ausrichten wird.

Beobachter gehen von einer Anfechtung des Urteils aus, das heißt, dass die Ukraine nicht so rasch auf die Auszahlung der Gelder, die das Land für den Wiederaufbau dringend brauchen könnte, hoffen kann, analysiert die NZZ. Letztlich muss Bern mit Kiew ein Abkommen schließen, das die Details über die Rückführung der Gelder an die Ukraine behandelt. (duö)

Sperrung von Vermögenswerten Das Potentatengelder-Gesetz, in Kraft seit 2016, sperrt Vermögenswerte von ausländischen Politikern oder ihren Angehörigen, wenn diese durch Korruption, Untreue oder Verbrechen erworben wurden. Das Gesetz gilt, wenn: a. Ein Machtverlust der Regierung oder gewisser Regierungsmitglieder im Herkunftsstaat eingetreten ist oder sich als unaufhaltsam abzeichnet

b. Der Korruptionsgrad im Herkunftsstaat notorisch hoch ist

c. Die Vermögenswerte wahrscheinlich durch Korruption, ungetreue Geschäftsbesorgung oder andere Verbrechen erworben wurden

d. Die Wahrung der Schweizer Interessen die Sperrung erfordert

