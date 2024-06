Warum für die Grünen der Zorn der ÖVP gerade rechtzeitig kommt

Auf dem vergangenen Bundeskongress in Graz war die Stimmung bestens.

Auf dem vergangenen Bundeskongress in Graz war die Stimmung bestens. Mag. Horst Plankenauer

Am Samstag muss beim Bundeskongress der Grünen in Wien die Bundesliste für die Nationalratswahl bestätigt werden. Um sich nach der Causa Schilling die Loyalität der Basis zu sichern, kommt die Renaturierungs-Abstimmung gerade recht. Für wen es dennoch knapp werden könnte.

Aus grüner Sicht sind es außergewöhnlich aufregende Wochen: Nach dem Zittern vor einem Absturz bei der EU-Wahl im Zuge der Vorwürfe gegen Spitzenkandidatin Lena Schilling, steht am Samstag der Bundeskongress der Partei bevor. Dabei müssen die Delegierten die Bundesliste für die Nationalratswahl im Herbst bestätigen.

Auch das wird mit einiger Spannung erwartet, denn nach dem durchaus ruckeligen EU-Wahlkampf inklusive massiver Kritik an der Reaktion der Parteispitze auf die Vorwürfe gegen Schilling ist auch die Stimmung innerhalb der Partei etwas eigenwillig. Die Freude auf der EU-Wahlparty war zwar eine ehrliche, allerdings hauptsächlich der Erleichterung geschuldet, dass ein Totalabsturz ausgeblieben ist. Die Grünen wissen aber: Sie dürfen die Loyalität der Basis nicht überstrapazieren.

Da kam die Abstimmung im EU-Umweltministerrat und das umstrittene „Ja“ von Klimaministerin Leonore Gewessler zum Renaturierungsgesetz, gerade rechtzeitig, um das eigene Klientel zu befrieden. Um zu zeigen, dass man sich auch nach Jahren des Regierens mit der ÖVP nicht zu weit von den eigenen Öko-Wurzeln entfernt hat. Der Einsatz fürs Klima war es, mit dem die Grünen 2019 den Wiedereinzug ins Parlament geschafft haben. Insofern ist es nur schlüssig, dass man damit nun auch ein stabiles grünes Ergebnis im Herbst absichern will. Auch, dass Klimaministerin Leonore Gewessler in einer Art märtyrerinnenhaften Inszenierung in den Kampf für die Renaturierung zieht, passt perfekt ins grüne Narrativ. Je schwerer die ÖVP ihr nun das Leben macht, umso besser.