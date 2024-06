Renaturierung – was auf Wien zukommt

Der hohe Grünraumanteil, wie hier in Penzing, spielt Wien in die Karten.

Der hohe Grünraumanteil, wie hier in Penzing, spielt Wien in die Karten. Fabry

Viel Grün, biologisch bewirtschafteter Wienerwald und ein Bach in Liesing, der wieder mäandern darf: Wien hat gute Startvoraussetzungen für die Umsetzung des Gesetzes. Konkrete Maßnahmen gibt es aber noch nicht.

Wien. Aufgeforstete Wälder, wiedervernässte Moore und natürlichere Flussläufe soll das EU-Renaturierungsgesetz bringen, zu dessen Beschluss am Montag letztlich auch der Schwenk des Wiener Bürgermeisters, Michael Ludwig, beigetragen hat. Doch was bedeutet Renaturierung in einer Zwei-Millionen-Stadt? Worauf muss sich Wien einstellen?