Rihanna hat kein neues Album, aber eine neue Haarpflege

Ihr eigenes Haar war der Hauptdarsteller auf der Launchparty von Rihannas jüngstem Beauty-Projekt.

Pünktlich zum Launch ihrer eigenen Haarpflege präsentierte sich Popstar (mittlerweile mehr Lifestyle-Mogul) Rihanna nach langer Zeit wieder ohne Perücke. Die Wahrheit sieht frech, kurz, gelockt und leicht blondiert aus. Laut eigenen Angaben litt sie nach der Geburt ihrer beiden Kinder RZA und Riot Rose an postpartalem Haarausfall, ein Problem, das viele Frauen nach einer Schwangerschaft begleitet. Ihr Zugang zum Thema war Akzeptanz, die Konsequenz: der Griff zur Schere.

Das ist allerdings ein anderes Thema. Nach Brooke Shields Haarpflegelinie für Frauen in der Menopause, brachte nun jedenfalls auch Rihanna ihre lang erwartete Fenty Hair-Linie für jeden Haartyp auf den Markt - nach Fenty-Beauty und Fenty-Skin. Das neunteilige Sortiment beginnt bei 18 US-Dollar und umfasst ein Reparaturshampoo, eine nährende Spülung, eine Tiefenspülung und einen Hitzeschutz sowie Stylingprodukte wie eine Locken definierende Creme, ein Gel mit starkem Halt und ein Gel für den Haaransatz. Jedes Produkt ist mit einem firmeneigenen Replenicore-5-Komplex angereichert – einer Mischung aus Barbados-Stachelbeere, Jackfrucht-Extrakt, Aminosäuren, Grüntee-Extrakt und hydrolysiertem Pflanzenprotein. Die Duftpalette versammelt Kokosnuss, Zitrone, Yuzu, Freesie und Lilie.

Außerhalb der Beauty-Branche betreibt die Sängerin auch die Dessous-Marke Savage x Fenty. Auf neue Musik müssen ihre Fans aber wohl noch ein wenig warten. Auf der Launchparty von Fenty Hair verriet die Sängerin, dass sie zwar schon länger an neuen Songs arbeite, aber noch nicht zufrieden sei. Die 36-Jährige wolle noch einmal ganz von vorne anfangen: „Musik ist für mich immer eine neue Entdeckung. Ich muss alles neu kennenlernen. Ich habe so lange an diesem Album gearbeitet, dass ich einmal alles zur Seite gelegt habe und jetzt bin ich bereit wieder ins Studio zu gehen.“ Ihr bislang letztes Album „Anti“ kam 2016 heraus, seitdem arbeitet sie sich hauptsächlich an ihren Lifestyle-Firmen ab. (sh)