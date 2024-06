Wer hat Angst vor Arnold Schönberg?

90 Jahre und kein bisschen populär: zwei Konzerthaus-Abende mit Werken des ewigen Neutöners.

Schönberg am Morgen vertreibt Kummer, Sorgen und Abo-Publikum. In einem sehr lückenhaft gefüllten Großen Saal begann am Sonntag im Konzerthaus schon um elf Uhr ein wunderbar mutig programmierter Schönberg-Schwerpunkt. Schließlich ist 2024 ja nicht nur das Jahr der 200-Jahre-Bruckner-Feierei, sondern auch der 150. Geburtstag von Arnold S., dem zweifellos unbeliebtesten der wichtigsten Komponisten aus Österreich, wenn nicht gar überhaupt.