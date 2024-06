Auftakt für die Auswahl des EU-Spitzenquartetts

Geht sich das noch einmal aus? Ursula von der Leyen ist Favoritin für ihre eigene Nachfolge an der Spitze der EU-Kommission.

Die 27 Chefs bemühen sich um eine schnelle Klärung der Frage, wer die Institutionen führen soll.

Brüssel. Das Menü für das informelle Abendessen der 27 Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Brüssel war seit Tagen schon angerichtet: Ursula von der Leyen als ihre eigene Nachfolgerin an der Spitze der Europäischen Kommission, der vormalige portugiesische Ministerpräsident, António Costa, als Präsident des Europäischen Rates, und Kaja Kallas, die Regierungschefin Estlands, als Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik.