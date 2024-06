Mindestens 14 Menschen sind bereits gestorben, weitere 17 werden vermisst. Die extreme Hitze setzt den muslimischen Pilgern zu.

Nachdem mindestens 14 Menschen bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudiarabien aufgrund der Hitze ums Leben gekommen sind, haben die Behörden die Gläubigen am Montag zur Vorsicht aufgerufen. Die Wetterbehörde des Landes erklärte, an der Großen Moschee in Mekka liege die Temperatur bei 51,8 Grad Celsius. Das Gesundheitsministerium riet den Pilgern angesichts der extremen Hitze, „sich nicht der Sonne auszusetzen“.

Zudem sollten die Pilger viel trinken, möglichst Sonnenschirme nutzen und während der heißesten Tageszeit nur im Notfall hinausgehen. Allein am Sonntag hatten die saudiarabischen Behörden 2700 Fälle von „Erschöpfung durch Hitze“ gemeldet.

Hitze macht Wallfahrt zur Strapaze

Viele der Rituale, wie die Umrundung der Kaaba in der Großen Moschee in Mekka, finden unter freiem Himmel statt. Auch für die Hunderttausenden, die zur symbolischen Teufelssteinigung in Mina strömen, ist die Pilgerfahrt, die dieses Jahr mitten im saudiarabischen Sommer stattfindet, eine Strapaze. Viele mussten sich wegen der Hitze am Wegesrand ausruhen.

Das jordanische Außenministerium hatte am Sonntag mitgeteilt, dass 14 Pilger gestorben sein, nach dem sie einen Sonnenstich erlitten hatten. 17 jordanische Gläubige würden zudem vermisst.

Der Iran meldete, fünf Pilger seien gestorben, ohne Gründe für deren Tod zu nennen. Zudem starben drei Gläubige aus dem Senegal, wie das Außenministerium in Dakar mitteilte.

1,6 Millionen Pilger aus dem Ausland

Mit dem Wochenanfang geht die Pilgerfahrt ihrem Ende entgegen. 1,8 Millionen Gläubige nahmen offiziellen Angaben zufolge in diesem Jahr am Hadsch teil, davon 1,6 Millionen Pilgerinnen und Pilger aus dem Ausland.

Der Hadsch ist eine der „fünf Säulen des Islam“. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. (APA/AFP)