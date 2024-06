Überleben in Gaza: Wenn die Geburt für Mütter zum Albtraum wird

Die Lage für werdende Mütter im Gazastreifen ist verheerend. Viele von ihnen sind unterernährt, es kommt zu Fehl- und Frühgeburten. Spitäler liegen in Trümmern. Helfer schlagen Alarm.

Als bei Nour Hana aus Gaza-Stadt die Wehen einsetzten, machte sie sich auf den Weg ins Krankenhaus. „Ich fuhr zusammen mit meiner Mutter auf einem Pferdekarren los. Es war nachts, wir hatten Angst. Ich schloss die Augen, denn ich wollte all die zerstörten Gebäude um uns herum nicht sehen. Streunende Hunde griffen uns an“, erinnert sich Hana. Ihr Bruder und ihr Mann waren zuvor bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen. „Ich konnte die ganz Zeit an nichts anderes denken als an die Kinder, die ich zu Hause zurücklassen musste“, schildert sie im Internet. Denn die israelische Armee hatte gerade gewarnt, dass ein Ort in der Nähe der Schule, in der sie mit ihren Kindern untergebracht war, evakuiert werden müsse, weil sie dort angreifen wollte.

Kaiserschnitt ohne Narkose

Hanas Odyssee in das Krankenhaus ist kein Einzelfall. „Viele Frauen gebären auf dem Weg zur Klink, weil es so kompliziert ist, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Manche bringen ihre Babys in Zelten oder auf der Straße zur Welt“, schildert Nour Beydoun, die vom jordanischen Amman aus die Hilfsorganisation Care in Fragen berät, die Frauen in Notsituationen im Gazastreifen betreffen. Manche schlügen aus diesem Grund vor der Geburt oft ihre Zelte vor den Krankenhäusern auf, sagt sie im Gespräch mit der „Presse“.