Wladimir Putin zeigt sich vom Gipfel in der Schweiz wenig beeindruckt. Maxim Shemetov/AFP/APA

Die Schweizer Friedenskonferenz sieht der Kreml als Aufruf zum Krieg – und inszeniert sich als das einzige Land, das stets die Hand zum Dialog reiche.

In den Abendnachrichten des russischen Staatssenders Erster Kanal kommt die Schweizer Bürgenstock-Konferenz zum Frie­den in der Ukraine nicht vor. Dafür referiert Dmitri Kisseljow, der Motor der russischen Propagandamaschine, in seinen „Nachrichten der Woche“ bei Rossija 1 ausführlich über den „Blödsinn westlicher Politiker“, über das „zu allen Zeiten friedliebende Russland“ und gibt zu wiederholtem Male, erwartbar gehässig und beleidigt, Russlands offizielle Position wieder: Russland habe immer einen Frieden und eine Zukunft für die Ukraine gewollt. Und es wolle das auch weiterhin.