Chemische Industrie: Löhne und Gehälter steigen um 6,33 Prozent

Im siebenten Anlauf konnten Arbeitgeber und -nehmer der chemischen Industrie sich einigen. Es sei „wirtschaftlich gerade noch tragbar“ und eine „faire Entlohnung“, so der Arbeitgeber-Verhandlungschef.

Die Löhne und Gehälter in der chemischen industrie steigen um 6,33 Prozent, maximal jedoch um 316,50 Euro. Darauf haben sich die Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter am Montagabend in der siebenten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Ist- und die Mindestlöhne werden im gleichen Ausmaß angehoben. Die Lehrlingseinkommen steigen ebenfalls um 6,33 Prozent. Der neue Kollektivvertrag gilt ab 1. Mai 2024 mit einer Laufzeit von 12 Monaten.



Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA hatten auf ein Lohn- und Gehaltsplus für die rund 50.000 Chemieindustrie-Beschäftigten in Höhe der rollierenden Inflation von 6,33 Prozent und für Gutverdiener auf eine gedeckelte Zahlung bestanden - darauf hat man sich nun geeinigt. Die Lehrlingseinkommen sowie die Schicht- und Nachtarbeitszulagen steigen ebenfalls um 6,33 Prozent, die Aufwandsentschädigungen und Messegelder um 5,5 Prozent. Der neue Mindestlohn in der Branche beträgt 2.508,29 Euro.

Lösung „heuer besonders herausfordernd“

„Aufgrund des aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfelds für die Branche haben wir in sehr herausfordernden und langwierigen Verhandlungen einen vertretbaren Abschluss erreicht, der die Kaufkraft der Beschäftigten absichert“, so die Bilanz der Verhandlungsleiter auf Arbeitnehmerseite, Alfred Artmäuer (PRO-GE) und Günther Gallistl (GPA). Die Warnstreiks hätten Wirkung gezeigt.

„Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten war die Suche nach einer gemeinsamen Lösung heuer besonders herausfordernd“, sagte Arbeitgeber-Verhandlungsleiter Berthold Stöger laut Mitteilung. Umso wichtiger ist es, dass wir uns nach intensiven und konstruktiven Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern einigen konnten. Jetzt haben wir einen Kollektivvertragsabschluss, der mit einer durchschnittlichen Auswirkung von 5,54 Prozent für die Unternehmen der Branche wirtschaftlich gerade noch tragbar ist und durch die soziale Staffelung für die Beschäftigten eine weiterhin faire Entlohnung bedeutet.“ (APA)