Betrunkener stiehlt Feuerwehrauto in Vorarlberg und fährt zu Nachtclub

Der junge Mann fuhr in einen Anhänger, schaltete mehrmals das Blaulicht ein und blieb schließlich bei einem Nachtclub in Dornbirn stehen. Er wurde angezeigt.

Ein 20-jähriger Betrunkener hat in Vorarlberg für eine Spritztour ein ungewöhnliches Fahrzeug entwendet: Der Mann nahm unbefugt ein Feuerwehrfahrzeug in Betrieb. Er verursachte auf seiner Fahrt durch den Bregenzerwald einen Unfall mit Sachschaden, floh von der Unfallstelle und stellte das Fahrzeug schließlich in Dornbirn ab. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Mann, der selbst aktives Mitglied einer Feuerwehr ist, war laut Polizeiangaben stark alkoholisiert. Zunächst fuhr er in Schnepfau (Bregenzerwald) einen abgestellten Anhänger mit dem Feuerwehrauto an, anschließend setzte er seine Fahrt bis zu einem Nachtclub in Dornbirn fort. Dabei habe er mehrfach das Blaulicht eingeschaltet, so die Polizei.

Einige Anzeigen

Ein Taxifahrer, dem das abgestellte, stark beschädigte Einsatzfahrzeug dort auffiel, verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle traf die Exekutive nicht nur den 20-Jährigen, sondern auch einen 25-jährigen Beifahrer an. Auf den Lenker kommen nun eine Reihe an Anzeigen zu, unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen. (APA)