Coldplay kündigt neues Album im Herbst an

„Moon Music“ soll am 4. Oktober erscheinen – auch als Platte. Diese sowie die CDs sollen aus recycelten Plastikflaschen hergestellt werden.

Die Band Coldplay will im Herbst ein neues Album veröffentlichen. „Moon Music“ soll am 4. Oktober erscheinen, wie die Musikgruppe am Montag auf den Plattformen Instagram und X ankündigte. Das Album soll auch als Platte erscheinen, die aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird. Für die CD sollen ebenfalls recycelte Materialien verwendet werden, wie die Plattenfirma mitteilte.

Die Band hat sich schon mehrfach für den Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt. 2015 riefen die Musiker gemeinsam mit anderen Künstlern vor dem Klimagipfel in Paris dazu auf, sich für einen ambitionierten Vertrag im Klimaschutz zu engagieren. Auf ihrer aktuellen Tour versucht die Band nach eigenen Angaben ebenfalls, klimaschädliche Emissionen zu senken. (APA)