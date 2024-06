Cristiano Ronaldo: Der letzte Vorhang für die Lichtgestalt

Porträt. Die Fußball-EM ist die letzte große Bühne für Cristiano Ronaldo. Die Geschichte eines Wunderkinds, das auch als 39-Jähriger weiterhin polarisiert mit Toren, Luxus und Schwalben.

12. Juni 2004, Estádio do Dragão, Porto, es läuft die Nachspielzeit im Eröffnungsspiel zwischen EM-Gastgeber Portugal und Griechenland. Hellas-Coach Otto Rehhagel gestikuliert erbost, Referee Pierluigi Collina gibt Eckball. Im Strafraum schraubt sich ein schlaksiger Spieler hoch und trifft zum 1:2. Sein Name: Cristiano Ronaldo. Die Weltöffentlichkeit hatte bislang kaum Notiz von dem 20-Jährigen genommen. Er stand da klar im Schatten der Großen. Etwa Luís Figo, Pavel Nedvěd und Zinédine Zidane.

20 Jahre später ist es eine ganz andere Fußballwelt und Ronaldo der Superstar. Vergessen sind Panini-Bilder eines pockennarbigen Teenagers. Jetzt steht ein 39-Jähriger auf dem Platz, der Portugal 2016 zum EM-Sieg führte, obwohl er im Finale verletzt ausgeschieden war. Eine Ikone, die ihr eigenes Denkmal hat, bei Manchester United, Real Madrid und Juventus große Siege feierte und der in Saudiarabien bei al-Nassr die Karriere extrem dotiert ausklingen lässt. Diese EM ist seine letzte große Bühne, und wer Ronaldo kennt, der weiß, dass er auch mit 25 EM-Spielen und 14 Toren nicht genug hat.

Die Marke „CR7“

Läuft alles nach seinem Plan, trifft er auch heute gegen Tschechien. Natürlich. Der schillerndste Fußballer seit der Jahrtausendwende als Torschützenkönig, Europameister, mehrfacher Champions-League-Sieger und Weltfußballer, der unzählige Meisterschaften und Cup-Siege in England, Spanien und Italien gefeiert hat, wähnt sich selbst als Stilikone.

Ronaldos virile, breitbeinige Freistoß-Pose ist so einzigartig, dass sie ein Bildhauer in seiner Bronzestatue verewigt hat, die in seinem Geburtsort Funchal thront. „CR7“ ist eine globale Marke, unter deren Label Hotels, Restaurants Fitnessstudios und sogar ein eigenes Parfüm laufen. Der Fußballplatz war für den Exzentriker nie groß genug.

Taktik ist kein Taktgefühl

Doch im Gegensatz zu seinem ewigen Rivalen Lionel Messi, der in Argentinien unwidersprochen verehrt wird, ist Ronaldo kein Publikumsliebling. Der Portugiese polarisiert wie kaum ein anderer. Für die einen ist er ein ehrlicher Arbeiter, der im Training Sonderschichten schiebt und Geld an Bedürftige spendet. Für die anderen ist er ein Blender, der mit Luxus protzt. Man liebt ihn oder hasst ihn, dazwischen bleibt nur der Torjubel oder der Zorn, weil er eine plumpe Schwalbe zeigte.

Ronaldo fühlt sich oft falsch verstanden und ungerecht behandelt. Doch er tut herzlich wenig, um sein Image aufzupolieren. Als der Weltfußballer unlängst in der Saudi Pro League (45 Spiele, 44 Tore) mit einer obszönen Geste unangenehm auffiel, trieb es den Scheichs auf der Tribüne die Schamesröte ins Gesicht. Sittenwächter des erzkonservativen Königreichs hatten ein Auge zugedrückt, als er mit seiner Freundin Georgina Rodríguez eine Hotelsuite bezog und das Gesetz brach. Aber die eindeutig unzweideutige Handbewegung im Lendenbereich war des Guten zu viel. Der Gescholtene rechtfertigte es als interkulturelles Missverständnis: Es werde nicht noch einmal vorkommen, aber in Europa sei dies „völlig normal“. Da entlarvte sich die verzerrte Normalitätsvorstellung eines Neureichen, der beim Ballon d’Or in feinem Zwirn auftritt, aber auf dem Platz ganz andere Rollen verkörpert. Taktik kann man lernen, Taktgefühl nicht.

Auch wenn er sich mit Portugal (130 Tore in 207 Spielen) ein zweites Mal triumphal die EM-Krone aufsetzen sollte, und diese Chance ist durchaus real neben Könnern wie Pepe, João Felix, Rafa Leão etc.: Ronaldo bleibt für viele Beobachter ein König ohne Land. Dass er die sechste EM bestreitet, darf dennoch nicht übersehen werden. Es ist Rekord.

Und obschon es manch einer seiner ewigen Kritiker partout nicht wahrhaben will: In Deutschland fliegen ihm die Herzen zu. Tausende staunten beim Training in Gütersloh, den Teambus verfolgte ein 400 Vehikel starker Motorrad-Korso. Sich anzupassen sei ein Schlüssel, betonte Ronaldo, der aber eine Erklärung parat hat für seine endlose Verehrung: „Es ist kein Zufall, dass ich seit 20 Jahren auf dem höchsten Niveau spiele, diese Leistung zu halten ist aber sehr schwer.“