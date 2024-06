Handelsgericht Wien stemmt sich mit Sonderaktion gegen Insolvenzwelle

Die Zahl der Insolvenzfälle erhöht sich in diesem Jahr enorm. Für das Handelsgericht Wien bedeutet das stapelweise mehr Arbeit. Inzwischen reagierte die Justiz mit einer außergewöhnlichen Maßnahme.

Wien. In der Marxergasse im Wiener dritten Bezirk versammelten sich heuer regelmäßig viel mehr Menschen als in den Jahren zuvor. Zu verdanken hat das dort angesiedelte Handelsgericht Wien die Aufmerksamkeit der Signa-Insolvenz. Vor dem größten Saal, den das Gericht zu bieten hat, in der siebten Etage, umschwirrten Journalisten, Fotografen und Kameraleute die Gläubigerversammlungen rund um den Immobilienkonzern.

Doch das Handelsgericht muss sich nicht nur um die vielen Signa-Insolvenzen kümmern, sondern um alle Unternehmensinsolvenzen, die in Wien eingebracht werden. Deren Anzahl in ganz Österreich bricht derzeit alle Rekorde.

Bei der Sanierungsplantagsatzung von Signa Prime im März 2024 war der Andrang groß. APA/Eva Manhart

Noch nie gab es in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte so viele Großinsolvenzen wie im ersten Halbjahr 2024. Bereits 36 Fälle mit einem Schuldenberg von über zehn Millionen Euro zählt der Kreditschutzverband KSV 1870. Im vergangenen Halbjahr waren es nur 15 an der Zahl. Und das sind nur die großen Brocken.

Tausende Verfahren

Insgesamt verzeichnete Österreich 3308 Unternehmenspleiten. Damit noch nicht genug: Der Kreditschutzverband KSV 1870 rechnet heuer insgesamt mit 6500 Unternehmensinsolvenzen. Damit rollt eine Insolvenzwelle auf die Republik zu, wie sie es seit der Jahrtausendwende nicht mehr gesehen hat. Dabei fällt der Zusammenbruch des Signa-Konstruktes mit vielen Einzelfirmen vor allem bei der Schuldensumme ins Gewicht. So entfallen allein 2,3 Mrd. auf die Familie Benko Privatstiftung und rund zwei Milliarden auf den Unternehmer Benko. Die vorläufigen Passiva für das erste Halbjahr allein vervielfachen sich damit um 900 Prozent auf rund elf Milliarden Euro.

»Eine gesunde Wirtschaft braucht Insolvenzen.« Karl-Heinz Götze Leiter des Bereichs Insolvenz beim KSV 1870

Auch Unternehmen aus den Branchen Handel, Bauwirtschaft und Gastronomie werden Opfer der schwierigen Wirtschaftslage. Diese drei Branchen dominieren seit vielen Jahren die Insolvenzstatistik und machen aktuell fast die Hälfte aller Fälle aus. „Das Tempo hat sich gegen Ende 2023 deutlich beschleunigt und ist bis heute konstant hoch“, sagt Karl-Heinz Götze, Leiter des Bereichs Insolvenz beim KSV. Götze beschwichtigt jedoch, schlimmer sei es um die Jahrtausendwende gewesen. Damals schlitterten pro Jahr etwa zwei Prozent der wirtschaftsrelevanten Unternehmen in die Insolvenz, heute sind es nur mehr rund 1,4 Prozent. „Eine gesunde Wirtschaft braucht Insolvenzen“, sagt Götze zur „Presse“.