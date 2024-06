Uni-Abschluss mit 105 Jahren: Die Geschichte der Virginia Hislop

Die Universität Stanford in Kalifornien gehört zu den Elite-Unis in den USA.

© Beck Diefenbach/Reuters

Der Zweite Weltkrieg verhinderte, dass Hislop ihren Master an der Uni Stanford abschließen konnte. Nun, 83 Jahre nach ihrem Abgang von der Uni, erhielt sie ihr Diplom.

Im Jahr 1936, also noch in den Jahren der Großen Depression, inskribierte sich Virginia Hislop an der renommierten Stanford-Universität in Kalifornien. Sie war eine ehrgeizige Studentin. Vier Jahre später hatte sie ihren Bachelor in Pädagogik in der Tasche, anschließend begann sie mit dem Master-Studium, besuchte alle Kurse und absolvierte alle Prüfungen. Blieb nur noch die Diplomarbeit. Und ehe sich Hislop an die Arbeit machen konnte – mittlerweile tobte der Zweite Weltkrieg –, wurde ihr damaliger Freund, George Hislop, nach dem Angriff auf Pearl Harbor einberufen. Das Paar heiratete, ehe George im Ausland stationiert wurde und Virginia in den freiwilligen Dienst trat. Das Studium schloss sie nie ab – und das wurmte sie ein Leben lang.

Nun, im Alter von 105 Jahren, wurde Hislop während einer Zeremonie an der Uni Stanford ihr Diplom und damit ihr Mastertitel übergeben. „Wir haben die Anforderung einer Diplomarbeit nicht mehr“, sagte Daniel Schwartz, Dekan der Uni, „und daher, 83 Jahre später, ehren wir diese Frau, die so viel getan hat.“ Denn die Anforderungen für den Titel habe sie schließlich lange vorher erfüllt gehabt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete sich Hislop ihrer Familie und arbeitete später als Direktorin eines College im Bundesstaat Washington. Als Vorbilder nannte sie ihre Großmutter, die bereits vor dem Sezessionskrieg im 19. Jahrhundert in Kansas unterrichtet habe, sowie ihre Tante, die in Los Angeles eine Schule geleitet habe. Ihre Tochter Anne schickte sie ebenfalls an die Stanford-Universität, und während dieser Zeit fungierte sie einige Jahre lang im Aufsichtsrat der Uni, ehe sie mit ihrer Familie nach Washington zog.

„Ich habe lange auf diesen Moment gewartet“, sagte Hislop während der Zeremonie. Und was sie mit ihrem Diplom nun machen werde? Es werde im Keller aufbewahrt, scherzte sie, gemeinsam mit all ihren anderen Zeugnissen und Ehrungen. Es sei nie zu spät, einen Universitätsabschluss anzustreben, so Hislop. Sie lebt im Bundesstaat Washington, hat zwei Kinder, vier Enkel und neun Urenkel. Auch im hohen Alter ist sie in der Freiwilligenarbeit engagiert, die restliche Zeit verbringe sie mit Büchern und in ihrem Garten. (red.)

