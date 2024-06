Alchemist bis Steirereck: Die besten Restaurants in Europa

Tausende Gastro-Enthusiasten haben ihre Meinungen wieder in einen Topf geworfen und eine neue Bestenliste erstellt.

„Opinionated About Dining“, kurz OAD, hat ein neues Ranking der besten Restaurants in Europa in Madrid veröffentlicht. Angeführt wird es von dem Kopenhagener Restaurant Alchemist. Rasmus Munks aufwendig inszenierte Küche hat die internationale Jury damit einmal mehr überzeugt, er steht bereits zum vierten Mal an der Spitze der Liste. „OADs Rezensenten kehren immer wieder zurück, um Rasmus Munks allumfassendes Alchemist zu erleben. Dies ist ein großer Beweis sowohl für Munks Können und Kreativität als Koch als auch für die pure Freude, die sein Manifest der ganzheitlichen Küche allen Besuchern bringt“, analysiert Steve Plotnicki, Gründer von OAD und OAD Travel. Das „Alchemist“ stellt durch die Verschmelzung von Gastronomie, Theater und Kunst unter einer gigantischen Planetariumskuppel die konventionelle Definition eines Restaurants infrage, urteilt er.

Auf Platz zwei behauptet sich das baskische Etxebarri in Axpe, wo Victor Arguinzoniz am offenen Feuer beeindruckt. Das Münchner JAN des namensgebenden Koch Jan Hartwig sprang heuer von Platz 133 auf Platz drei. Es folgen neben dem Podest das Restaurant Frantzén in Stockholm unter der Leitung von Björn Frantzén und das Bagá im spanischen Jaén, wo Küchenchef Pedro Sanchez mit progressiven Kreationen bekannt wurde. Österreichs bestplatziertes Restaurant bleibt das Wiener Steirereck von Birgit und Heinz Reitbauer auf Rang 40 (39/2023), während sich das Restaurant Amador in Wien auf Platz 62 (67/2023) verbessern konnte. (sh)

Top 10 OAD-Restaurants in Europa 1 Alchemist Rasmus Munk Dänemark, Kopenhagen 2 Etxebarri Victor Arguinzoniz Spanien, Axpe 3 JAN Jan Hartwig Deutschland, München 4 Restaurant Frantzén Björn Frantzen Schweden, Stockholm 5 Bagá Pedro Sanchez Spanien, Jaén 6 Schloss Schauenstein Andreas Caminada & Marcel Skibba Schweiz, Fürstenau 7 Diverxo David Munez Spanien, Madrid 8 Quique Dacosta Quique Dacosta Spanien, Alicante 9 De Librije Jonnie Boer Niederlande, Zwolle 10 Geranium Rasmus Kofoed Dänemark, Kopenhagen

OAD wurde 2004 von dem New Yorker Gastro-Enthusiasten Steve Plotnicki ins Leben gerufen. Der anfängliche Blog entwickelte sich zu einem Forum für kulinarischen Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten und mündete in einer weltweiten Restaurant-Bewertungsumfrage, die mittlerweile die Meinungen von mehr als 8000 registrierten Restaurantgästen und Food-Bloggern wiedergibt.