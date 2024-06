Thermische Sanierung rechnet sich!

Starke Förderungen, erhöhte Energie­effizienz und geringere Heizkosten sorgen für Attraktivität der thermischen Sanierung.

Dass sich ein Fenstertausch für das Haushaltsbudget schnell rechnet, veranschaulicht folgendes Rechenbeispiel sehr deutlich: Wenn ein 150-m2-Einfamilienhaus mit 50 m2 Glasfläche von Einfach- auf Drei­fachverglasung umgestellt wird, so reduzieren sich die jährlichen Heizkosten um durchschnittlich 3300 Euro.[1]

Auf europäischer Ebene wird das enorme Potenzial für die Klimawende noch nicht genutzt. 40 Prozent des Energiebedarfs und 36 Prozent der energiebedingten Treib­hausgasemissionen stammen in Europa aus Gebäuden. Aktuell sind etwa 35 Prozent der Gebäude in der EU älter als 50 Jahre und fast 75 Prozent des Gebäudebestands ist nicht energieeffizient. Hinzu kommt, dass die durchschnittliche jährliche Sanierungsquote in Europa nur bei einem Prozent liegt. Dabei ist das Ziel der Kommission, die Quote bis 2030 mindestens zu verdoppeln.[2] „Wir bräuchten zwingend weitere Anreize und Initiativen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Im Gebäudesektor schlummert riesiges Potenzial für die Klimawende. Worauf warten wir also noch in Anbetracht der drohenden Strafzahlungen und der immer spürbareren Auswirkungen des Klimawandels?“, fragt sich Christian Klinger, Internorm-Miteigentümer und -Sprecher.

Christian Klinger, Internorm-Miteigentümer. beigestellt

Vorbild für Europa

Der österreichische Fenstermarkt steht seit jeher vor besonderen Herausforderungen: Durch die exponierten geografischen und meteorologischen Bedingungen müssen österreichische Fenster extremen Witterungsbedingungen standhalten und dienen somit als Vorbild für die gesamte europäische Fensterbranche. Internorm legt seit der Unternehmensgründung 1931 den Fokus auf herausragende Qualität und eine lange Lebensdauer ihrer Produkte. Dabei lässt der Fensterbauer aus Traun auch ökologische Faktoren nicht außer Acht und punktet mit seinen Produkten bei der Energiebilanz: Mit maßgeschneiderten Lösungen bietet Internorm im Bereich der thermischen Sanierung nachhaltige Produkte, die alte, schlecht isolierte Fenster ersetzen. Auch die immer weiter steigende Nachfrage nach XL-Verglasungen hat einen positiven Effekt für die Umwelt: „Aus Sicht der Energie­bilanz sind die Fenster vor allem durch die integrierte Wärmedämmung und den hohen Solareintrag der Wand überlegen. Wir wollen aber auch die Digitalisierung des Fensters in diesen Bereichen weiter vorantreiben, denn vor allem in Zeiten des Klimawandels sollten Fenster das Klimamanagement selbst übernehmen, beispielsweise Lüftung, automatisierter Sonnenschutz sowie Wärme- und Kältedämmung“, fasst Klinger zu­sammen.

Neben den Anstrengungen für eine Reduktion der Emissionen geht es aus Sicht von Internorm aber auch um einen konstruktiven Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels: „Wir müssen uns mit den veränderten klimatischen Bedingungen auseinandersetzen und unser Leben ein Stück weit anpassen. Das gilt auch für uns als Unternehmen. Der Schutz vor sommerlicher Überhitzung wird in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung gewinnen, aber auch die anderen Elemente der Gebäudehülle müssen adaptiert werden. Langlebigkeit und auf Extremwetterereignisse angepasste Produkte stehen aus unserer Sicht im Fokus. Der Bedarf an thermischer Sanierung wird sowohl aus energetischer als auch aus raumklimatischer Sicht speziell im Sommer enorm wachsen“, prognostiziert Klinger.

Klimafit werden!

„Wir wollen uns an die sich verändernden Rahmenbedingungen zügig anpassen, neue Anforderungen antizipieren und mit qualitativen Innovationen darauf reagieren. Nicht nur bei Internorm, in allen neun IFN-Unternehmen sehen wir dafür sehr viel Potenzial und werden gemeinsam an einem Strang ziehen, um dieses auszuschöpfen. Denn wir wollen Internorm und das Internationale Fensternetzwerk klimafit in die Zukunft bringen“, so Klinger abschließend.

[1] Kalkulation im Internorm-Energiespar­rechner https://save-­energy.internorm.com/, Stand 13.02.24; [2] Europäische Kommission, Dezember 2023