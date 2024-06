„Dinner for One“ wird fortgesetzt – als „Dinner for Five“

Die Dreharbeiten haben schon begonnen: Moritz Bleibtreu spielt in der Vorgeschichte zum Sketchklassiker „Dinner for One“ Mr Pommeroy, auch Miss Sophies andere drei Freunde sind dabei.

Warum „Dinner for One“ ausgerechnet ein Klassiker an Silvester wurde, dürfte vermutlich am ausgiebigen Alkoholkonsum liegen: Butler James imitiert im deutschen Sketch die längst verstorbenen vier Freunde von Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert. Er muss oft anstoßen mit der Jubilarin, ob als Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr Pommeroy oder Mr Winterbottom, trinkt Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein für vier – und der Fellvorleger mit dem Tigerkopf ist fast immer ein Hindernis.

Die leeren Sessel wurden jetzt besetzt: Seit Mitte Mai wird ein Prequel des Klassikers mit dem Titel „Dinner for Five“ gedreht, kündigte die Produktionsfirma Ufa Fiction an. Die Vorgeschichte der „same procedure as every year“ wird zur sechsteiligen Serie, die 2025 beim Streamingdienst Amazon Prime zu sehen sein wird.

Das Essen, Trinken und Stolpern füllt schwerlich einen Mehrteiler, also wird ein Krimi erzählt: Alicia von Rittberg spielt die junge Miss Sophie, die vier Verehrer auf ihren Landsitz einlädt, von denen sie einen heiraten will – vor allem aus finanziellen Gründen. Doch dann wird einer von ihnen ermordet. Wer der vier Herren das Zeitliche segnet, wurde vorab nicht verraten – in dem rund 18 Minuten langen Originalsketch mit Freddie Frinton und May Warden sind die Freunde der Dame seit mindestens 25 Jahren verstorben.

Die Dame und ihr Butler: Alicia von Rittberg als Miss Sophie und Kostja Ullmann als Butler James Ufa/Amazon

In der Serie spielt Moritz Bleibtreu den mit hoher Stimme sprechenden Mr Pommeroy, Frederick Lau Sophies „very dear friend“ Mr Winterbottom, Jacob Matschenz den trinkfreudigen Sir Toby sowie Christoph Schechinger Admiral von Schneider, der zu seinem „Skål“ stets die Hacken zusammenschlägt. Das weiß man jedenfalls aus dem Nachspiel des Butlers, der in der jungen Variante von Kostja Ullmann verkörpert wird.

Pläne für das Prequel gibt es schon länger, bereits 2022 war eine Serie angekündigt worden – nach der Vorlage von Michael Koglins „Dinner for five – Killer for one“ (2002). Darin wird übrigens auch die Herkunft des Tigerfells erklärt. (her)