Grüne Transformation als Chance nutzen

Wiesner: Die EU-Gebäuderichtlinie geht spätestens 2026 in nationales Recht über und ist umzusetzen. Ziel dieser Richtlinie ist, dass der Gebäudebestand bis 2050 CO 2 -neutral ist. Wenn wir das machen wollen, wird es in der Bauwirtschaft eine riesige Investitionswelle herbeiführen, weil eine Vielzahl an Gebäuden energetisch zu sanieren sind. Auf in diesem Bereich tätige Unternehmen wird ein Auftragsvolumen zukommen. Um es zu starten, muss es entsprechend gefördert werden. Sanierte Gebäude senken die Betriebskosten. Die grüne Transformation ist also eindeutig ein Business Case.