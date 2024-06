Sich in Österreich für die Ausbildung zu verschulden ist bislang eher die Ausnahme. Die Erste Bank will das nun gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds ändern. Die Kriterien sind dabei jedoch eng.

Während hohe Schulden für Bildung in Teilen der Welt die Norm sind, sieht das in Österreich bislang noch anders aus. Wer sich eine Aus- oder Weiterbildung nicht leisten kann, arbeitet und spart lieber dafür, als sich das Geld von einer Bank zu holen.

Einzelne Österreicherinnen und Österreicher lässt das die Weiterbildung aber auch ganz hinten anstellen. Gemäß einer Studie der Marktforschungsinstitute Sensor und Integral aus dem April 2022 sehen fast die Hälfte der Österreicher dabei das Geld als deutliche Hürde.

Gültig nur für Mangelberufe

Dieses Hindernis will die Erste Bank nun mit einem eigenen Bildungskredit abfangen, wie Vorstandsvorsitzende Gerda Holzinger-Burgstaller am Dienstag vor Journalisten sagte. Umfasst sind davon nicht nur die Studiengebühren, sondern auch Lebenshaltungskosten. Wie hoch diese sind, wird individuell festgestellt, insgesamt liegt die Höchstsumme der Kredite bei 25.000 Euro.

Vorerst gilt der Kredit allerdings nur für zwei Bereiche, in denen ein Mangel an Arbeitnehmern herrscht: Pflege und Coding. Bei einem allfälligen Erfolg, also einer hohen Nachfrage, werde diese Liste aber deutlich ausgeweitet, so Holzinger-Burgstaller.

Unterschied zu Konsumkrediten

Ein Studienkredit unterscheidet sich von den üblichen Konsumkrediten, denn einen Konsumkredit gibt es nur mit einem regelmäßigen Einkommen oder einem Bürgen. Bei dem Bildungskredit ist beides nicht nötig, während der Ausbildung wird keine Rate fällig, in der Regel gilt eine tilgungsfreie Zeit von zwei Jahren. Anschließend wird innerhalb von zehn Jahren der gesamte Kreditbetrag zurückbezahlt. Der Zinssatz ist für die gesamte Laufzeit fix: Auf den Referenzzinssatz wird noch eine Marge in der Höhe von 2,875 Prozent aufgeschlagen.

Die Erste Bank hat sich dennoch eine Ausfallgarantie geholt: von dem Europäischen Investitionsfonds. Durch das „Skills & Education“-Programm, das 2016 ins Leben gerufen wurde, bietet der Europäische Investitionsfonds, dessen Hauptanteilseigner die Europäische Investitionsbank ist, Geld für ebensolche Kredite an. Privatpersonen bekommen damit Bildungskredite ohne Sicherheiten. Rund 15 Millionen Euro kann die Erste dadurch absichern.

Voraussetzung für den Kredit ist aber, dass die Ausbildung bei einem Kooperationspartner stattfindet: Bei der Pflege ist das ein Masterstudium an der Donauuniversität Krems oder der FH Campus Wien. Und bei Programmierung ist der Partner Coders Bay.

Nicht der erste Versuch

Es ist nicht der erste Vorstoß, den das Finanzinstitut in diese Richtung unternimmt. Schon im Jahr 2014 gab es den Versuch, Bildungskredite anzubieten. Damals über den Fund of Excellence, also einen registrierten alternativen Investment Fonds. Dabei handelt es sich also nicht um einen klassischen Kredit: vereinfacht gesagt verpflichtete sich der Kreditnehmer damals dazu, dass die Bank nach Abschluss des Studiums bis zu zehn Jahre lang einen Teil (zwischen fünf und zwölf Prozent) des Bruttogehalts für sich beanspruchte. Die Nachfrage sei damals nicht sehr hoch gewesen, der Gesamtbetrag war für Kreditnehmer nicht von Anfang an klar, das habe für Zögern gesorgt, so Holzinger-Burgstaller. 2014 startete die damalige Pilotphase, seither wurden mehr als 100 Investitionen ausbezahlt.