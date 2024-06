Ausweichquartier von Lorenz-Böhler-Spital im AKH wird wieder verlassen

Die AUVA betont, dass der Vertrag bis 30. Juni befristet gewesen sei. Die Kronenzeitung berichtet hingegen von hohen Kosten für die Nutzung der Infrastruktur der AKH.

Das Ausweichquartier für das mittlerweile für den stationären Betrieb geschlossene Lorenz-Böhler-Spital (AUVA-Traumazentrum) im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) wird mit Ende des Monats wieder geschlossen. Ein Sprecher des AUVA bestätigte gegenüber einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Die Kooperation sei bis 30. Juni befristet gewesen, so der Sprecher. Zudem soll im Lorenz-Böhler-Spital eine Tagesklinik entstehen.

Die „Krone“ schreibt von horrenden Kosten, die durch die Nutzung der AKH-Infrastruktur entstanden sind. Die erste Rechnung des AKH an die AUVA soll laut der Zeitung siebenstellig ausgefallen sein. Der Sprecher der AUVA betonte jedoch, dass die Kooperation zwischen AUVA und dem Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) stets befristet war. Es stand aber offen, ob man diese bis Ende des Jahres verlängere. Nun entstand jedoch der Entschluss, dass die Eingriffe vom AUVA-Standort Traumazentrum Wien-Meidling aufgefangen werden können. Deshalb werden ab 1. Juli die im AKH genutzten Flächen schrittweise geräumt und alles nach Meidling übersiedelt.

Tagesklinik beantragt

Zudem, so der Sprecher, wurde gerade bei den zuständigen Behörden die Etablierung einer Tagesklinik im Lorenz-Böhler-Spital beantragt. Auf das OK werde noch gewartet, dann können dort - etwa handchirurgische - Eingriffe stattfinden, die keinen stationären Aufenthalt bedürfen. Der Sprecher versicherte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft weiter in ihren eingespielten Teams arbeiten werden und auch Dienst- und Urlaubspläne aufrecht bleiben. (APA)