Barnabás: Er spendet Trost mit Toren

Barnabás Varga setzt sich für Ungarn gekonnt in Szene. Reuters

Gruppe A. Bei Eberau, SV Mattersburg und Lafnitz hinterließ Barnabás Varga kaum Eindruck, in Ungarns Liga und im Nationalteam trifft der 29-Jährige aber fortlaufend. Auch gegen Deutschland?

Stuttgart/Wien. Es gibt sie, diese Spieler, deren Namen nicht ganz aus dem Sinn sind, die jedoch mit keinerlei Aktion im österreichischen Fußball zu überzeugen wussten. In diese Kategorie war der Ungar Barnabás Varga eingestuft worden. Ein Tor in 16 Bundesliga-Spielen 2016 für Mattersburg, elf Treffer in 29 Zweitliga-Spielen für Lafnitz 2019, da dachte man schon, dass der 2010 und der vierten Liga gelandete Stürmer eine Zukunft hätte.

Damals war er als 16-Jähriger von Szombathely über die Grenze zum Burgenland-Klub Eberau gekommen. Er hatte nicht weit, die Eltern waren einverstanden, weil beide Orte nur sind 20 Kilometer voneinander entfernt. Und, die Gelegenheitsarbeit bei Weinbauern oder einer Firma für Garagentore war weder abendfüllend noch zukunftsreich. Einzig die falsche Wahl, Mattersburg statt Admira, brachte ihn aus der Spur. Bei den Amateuren fühlte er sich gar nicht wohl – erst Ivica Vastic, bis dato der älteste EM-Torschütze, verhalf dem Jungspund dann zum Profistart.