„Bling-Bling-Bischof“ wegen Betrugs zu Haft verurteilt

Ermittlungen zufolge hatte der Gründer der Kirche „Leaders of Tomorrow International Ministries“ sich Geld von seinen Anhängern erschwindelt. Bekannt wurde Lamor Whitehead ursprünglich für seine Louis-Vuitton-Anzüge und seinen extravaganten Schmuck. Schlechte Mischung.

Ein wegen seines auffälligen Stils und seiner Vorliebe für Designer-Anzüge als „Bling-Bling-Bischof“ bekannt gewordener Prediger ist in New York wegen Betrugs zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht verdonnerte Lamor Whitehead am Montag (Ortszeit) zudem zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 85.000 Dollar (rund 80.000 Euro) sowie einer Geldstrafe in Höhe von 90.000 Dollar.



Ein Geschworenengericht hatte den 46-Jährigen im März wegen Betrugs und Betrugsversuchs, versuchter Erpressung sowie Falschaussage schuldig gesprochen. Ermittlungen zufolge hatte der Gründer der Kirche „Leaders of Tomorrow International Ministries“ sich unter anderem 90.000 Dollar von einer Anhängerin erschwindelt, um ihr von ihren Ersparnissen angeblich ein Haus zu kaufen. Tatsächlich finanzierte Whitehead mit dem Geld seinen aufwendigen Lebensstil.



Im Juli 2022 hatte Whitehead Schlagzeilen gemacht, als ihm und seiner Frau während einer live im Internet übertragenen Predigt Schmuck im Wert von mehr als einer Million Euro geraubt wurde. (APA/AFP)