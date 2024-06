Der US-amerikanische Journalist Evan Gershkovich sitzt in Russland in Haft.

Ein in Ljubljana lebendes Paar hatte es offenbar auf die EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) abgesehen. Das Paar wurde Anfang Dezember 2022 verhaftet.

Zwei mutmaßliche russische Spione, die im Dezember 2022 in Slowenien festgenommen worden waren, könnten Teil eines Gefangenenaustausches zwischen Washington und Moskau werden. Dies berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA unter Berufung auf das Wall Street Journal (Montagsausgabe), deren Reporter Evan Gershkovich in Russland inhaftiert ist. Demnach soll es in den nächsten Wochen ein Urteil in einem geheimen Gerichtsprozess geben.

Gershkovichs Name fällt in einem möglichen Gefangenenaustausch genau so wie der Name Paul Whelans und weiteren Personen. Der ehemalige U.S. Marine Whelan wurde 2018 in Russland inhaftiert. Von russischer Seite führt angeblich Putin-Vertrauter Nikolai Patrushew die Gespräche.

Die beiden Agenten des russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) hatten im Norden Ljubljanas gelebt, wo sie sich als argentinisches Ehepaar mit zwei schulpflichtigen Kindern ausgaben. Sie sollen es auf die in Ljubljana ansässige EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) abgesehen haben. Außerdem hätten sie Slowenien als Basis genutzt, um nach Italien, Kroatien und in andere europäische Länder zu reisen mit dem Zweck, dortigen russischen Agenten Anweisungen aus Moskau zu übermitteln.

Slowenien war laut dem Wall Street Journal (WSJ) die perfekte Wahl für eine Stationierung von russischen Agenten. Es ermögliche nämlich den visumfreien Zugang zu den meisten europäischen Ländern, während es nur begrenzte Fähigkeiten zur Spionageabwehr habe. Ähnliche russische Spionenpaare und Einzelpersonen gab es dem Bericht zufolge auch in anderen europäischen Ländern wie Griechenland, den Niederlanden, Norwegen, Tschechei und Bulgarien.

Hilfe eines verbündeten Landes

Das Paar kam laut WSJ 2017 über eine Reihe anderer Länder in das NATO-Mitgliedsland Slowenien. Früheren slowenischen Medienberichten betrieben sie zwei in Slowenien registrierte Firmen. Die Frau war Direktorin einer Online-Plattform für Kunsthandel, dem Mann gehörte ein IT-Unternehmen.

Die slowenische Nachrichten- und Sicherheitsbehörde (SOVA) wurde Berichten zufolge von einem verbündeten Land auf ihre Anwesenheit aufmerksam gemacht. Das WSJ gab nicht an, um welches Land es sich handelte. „Sloweniens oberste Sicherheitsbeamte riefen Verbündete an, die in einer multinationalen Zelle zu arbeiten begannen, um ihre Bewegungen in Ljubljana, Buenos Aires und in ganz Europa zurückzuverfolgen“, so die Zeitung.

„Wir haben unter strengster Geheimhaltung zusammengearbeitet“, sagte Vojko Volk, Staatssekretär im Büro des Premiers, zuständig für internationale Angelegenheiten und Sicherheit, der Zeitung. „Es war ein Rätsel“, fügte er hinzu. Slowenische Medien berichteten nach der Festnahme, dass das Paar mehrere Monate lang vom Geheimdienst SOVA observiert worden war.

Kinder in einer Pflegefamilie

Das Paar wurde Anfang Dezember 2022 in Ljubljana verhaftet und befindet sich seitdem in Haft. Die slowenischen Behörden beschuldigen die beiden der Spionage für einen ausländischen Nachrichtendienst. Ihre Kinder sind in einer Pflegefamilie untergebracht, dürfen aber regelmäßigen Kontakt zu ihren Eltern haben.

„Kurz nach der Festnahme nahm Russland Kontakt auf, bestätigte, dass das Paar für den SVR arbeitete, und erklärte, es wolle sie zurückhaben. Slowenien wollte schnell handeln und vermeiden, den Kreml zu verärgern, aber es konnte kein Deal erzielt werden. Slowenische Beamte hätten „gebetet, sie loszuwerden“, sagte ein hoher Beamter, so die WSJ.

Der Kreml bestätigte am Montag, dass die USA und Russland im Hinblick auf einen möglichen Gefangenenaustausch, einschließlich Gershkovich, in Kontakt stehen. Der WSJ-Reporter wird seit März 2023 in Russland wegen Spionageverdachts festgehalten. Der Prozess gegen ihm soll in weniger als zwei Wochen beginnen. (APA)

