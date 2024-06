Stefan Lainer verlängert in Gladbach bis 2026

Stefan Lainer hat sich von einer Krebserkrankung zurückgekämpft, nun unterschrieb der ÖFB-Legionär einen neuen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach.

Stefan Lainer bleibt ein „Fohlen“: Der 31-jährige Salzburger hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. „Ich freue mich schon jetzt darauf, das Vertrauen des Klubs zurückzuzahlen, mich zu zerreißen und alles reinzuwerfen, damit wir es besser machen als in der vergangenen Saison“, erklärte der Rechtsverteidiger in einem Statement.

Gladbach hatte die abgelaufene Saison nur auf Platz 14 beendet. Lainer fehlte in der Hinrunde wegen einer Lymphknotenkrebs-Erkrankung. Diese hat der Routinier, der 2019 von Red Bull Salzburg ins Rheinland gewechselt war, mittlerweile überwunden. „Die vergangene Saison war nicht einfach, für mich persönlich und auch für den Klub“, erklärte Lainer. Er kämpfte sich im Frühjahr zurück und bestritt 15 Bundesligapartien und ein DFB-Pokalspiel.

Die EM-Teilnahme verpasste Lainer knapp. Stand der Gladbacher zunächst im 29-Mann-Großkader für das Turnier in Deutschland, verzichtete Teamchef Ralf Rangnick schließlich auf die Dienste des erfahrenen Verteidigers. (APA)