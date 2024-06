Marlene Engelhorn, hier mit einem Plakat bei Weltwirtschaftsform Davos am 15. Jänner. Am 18. Juni hat ihr Guter Rat das Ergebnis der Spendenliste bekannt gegeben.

Marlene Engelhorn, hier mit einem Plakat bei Weltwirtschaftsform Davos am 15. Jänner. Am 18. Juni hat ihr Guter Rat das Ergebnis der Spendenliste bekannt gegeben. APA / AFP / Fabrice Coffrini

25 Millionen sollte der „Gute Rat“ für Marlene Engelhorn verteilen. 77 Institutionen werden nun begünstigt. Das Ergebnis ist erwartbar, polarisiert aber dennoch. Was davon zu halten ist, klären wir in dieser Folge mit Aloysius Widmann aus der „Presse“.

Es ist eine lange Liste an Begünstigten, die der Gute Rat am 18. Juni veröffentlicht hat. 50 Menschen aus ganz Österreich hatten sechs Wochen darüber beraten, was mit den 25 Millionen Euro passieren soll, die die BASF-Erbin Marlene Engelhorn aus ihrem Vermögen stiften will.

77 Vereine, Thinktanks und Organisationen wurden am Ende ausgewählt, aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Bildung, Wirtschaft, Integration, Pflege, Sport und Unterstützung von Menschen mit Behinderung. Auch das gewerkschaftsnahe Momentum Institut ist darunter, so wie die globalisierungskritische NGO Attac. Aber auch kirchennahe Einrichtungen von Caritas & Diakonie sind darunter.

Guter Rat ist teuer

Sie alle erhalten zwischen 40.000 und 1,6 Millionen Euro auf mehrere Jahre aufgeteilt. Ist diese Verteilung sinnvoll und fair gelaufen, wieso polarisiert sie so und was macht Marlene Engelhorn danach? Und wie wurden die 50 Rats-Mitglieder ausgewählt, wie haben Sie gearbeitet?

Gast: Aloysius Widmann, „Die Presse“

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Mehr dazu: