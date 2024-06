Drucken

Vorlesen Hauptbild • Joe Biden ist der älteste Präsident in der US-Geschichte. • Imago / Pool/abaca

Niemand wusste, was mit Woodrow Wilson los war, Grover Cleveland ließ sich im Geheimen operieren. Mit Krankheit und Alter von US-Präsidenten wurde früher anders umgegangen als heute.

In sozialen Medien wird ein Meme herumgereicht, das ein aktuelles Bild von Bill Clinton zeigt. Vor 30 Jahren ins Amt gewählt, heißt es darunter, sei der 42. US-Präsident immer noch jünger als die beiden heutigen Kandidaten. Das Alter von Joe Biden und Donald Trump bleibt ein großes Thema in diesem Wahlkampf. Biden ist 81 Jahre alt, Trump 78.

„Das Alter von Joe Biden ist das wichtigste Thema in der amerikanischen Politik“, sagt Jeffrey Engel, Historiker mit Spezialisierung auf US-Präsidenten an der Southern Methodist University in Dallas (Texas) zur „Presse“. Bidens Alter sei bereits vor dem Wahlkampf bei den Republikanern strategisch als Thema ausgemacht worden, hinzu komme die Rolle der Medien in den USA. „Amerika ist geteilt in zwei Medienkulturen“, sagt Engel, „wenn Sie Fox News schauen und dann MSNBC, könnten Sie meinen, Sie leben in zwei verschiedenen Welten.“ Da könne Biden eine noch so brillante Rede halten, der Sender Fox würde nur jene Sekunden zeigen, in denen er sich versprochen hat. Und dasselbe gelte für Trump: Als dieser nach einer Rede in der Militärakademie in West Point recht wackelig die offenbar rutschigen Stufen hinabstieg, waren es diese Sekunden, die MSNBC gezeigt habe.

Dabei, sagt Engel, sei der Altersunterschied zwischen Biden und Trump nicht einmal der Rede wert, „und Trump spricht viel öfter unzusammenhängend“. Aber nachdem konservative Medien Bidens Alter lange Zeit zum Thema gemacht haben, bleibe das im kollektiven Gedächtnis eben haften. Selbst Trumps republikanische Herausforderin, Nikki Haley, warf Trump Verwirrtheit vor. Und verlangte mit Blick auf Trump und Biden „mentale Kompetenztests“ als Voraussetzung für das Präsidentenamt.

Woodrow Wilsons Ehefrau führte die Geschäfte