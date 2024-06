Das Ende einer langjährigen Fehde

Nach fünf Jahren vor Gericht ist der Streit zwischen der 3-Banken-Gruppe und der UniCredit nun (fast) zur Gänze beendet.

Wien. Zeit, Nerven und Geld hat der seit fünf Jahren schwelende Rechtsstreit zwischen der UniCredit und der 3-Banken-Gruppe – bestehend aus Oberbank, Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) und Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) – gekostet. Nun ist er zu Ende. Die Bank-Austria-Mutter teilte der Oberbank mit, gegen das jüngste Urteil nicht mehr berufen zu wollen und zog die noch offenen Anfechtungsklagen zurück. Das gab die Oberbank am Montagabend bekannt („Die Presse“ berichtete in einem Teil ihrer Ausgabe). Bei den noch offenen Klagen handelte es sich „Presse“-Informationen zufolge um eine Handvoll Verfahren, die in erster Instanz unterbrochen waren.

In dem Rechtsstreit ging es um die Frage, ob der Eintritt der Generali 3-Banken-Holding in die Syndikatsstruktur der 3-Banken-Gruppe im Jahr 2003 eine Angebotspflicht hätte auslösen müssen. Denn hätte eine Angebotspflicht bestanden, hätten die Stimmrechte der Syndikatsmitglieder in den jeweiligen Hauptversammlungen ruhen müssen. Wegen weiterer Aktienkäufe der Generali 3-Banken-Holding im Jahr 2020 hätten auch in diesem Jahr die Stimmrechte ruhen müssen, argumentierte die UniCredit. Das Oberlandesgericht Wien sah das nicht so.

Die Entscheidung dazu war erst Ende Mai gefallen. Das OLG Wien bestätigte damit eine bereits zuvor getroffene erstinstanzliche Entscheidung der Übernahmekommission, wonach die 3 Banken keine übernahmerechtlichen Angebotspflichten verletzt hatten. Das OLG hatte keinen ordentlichen Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof (OGH) zugelassen. Es wäre noch eine außerordentliche Revision möglich gewesen, darauf hat die Bank Austria aber verzichtet, wohl weil sie die Erfolgsaussichten als begrenzt eingeschätzt hatte. Oberbank-Chef Franz Gasselsberger war zunächst noch davon ausgegangen, dass die UniCredit versuchen werde, den OGH anzurufen, was nun nicht mehr geschehen ist. Die Übernahmekommission selbst hatte erst im November zugunsten der 3-Banken-Gruppe entschieden.

Ein offenes Verfahren bleibt

Im Vorjahr hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) bereits eine Revision der Bank Austria zurückgewiesen. Damit bestätigte der Gerichtshof eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Innsbruck vom Juni 2022. Damals ging es um die wechselseitigen Beteiligungen der Banken. Die Gerichte kamen damals zum Ergebnis, dass wechselseitige Beteiligungen mit einer durchgerechneten Selbstbeteiligung von maximal zehn Prozent zulässig sind. Nun wurde die Entscheidung der Übernahmekommission durch das OLG Wien bestätigt, dass seitens der Syndikate der 3 Banken keine Übernahmeangebote zu stellen waren.

2023 hatte die UniCredit Bank Austria bei den Landesgerichten Linz und Klagenfurt zudem einen Antrag auf Bestellung eines Sondervertreters eingebracht, der auch bestellt wurde. Es geht darum, dass Oberbank und BKS ihre eigenen Vorstände auf Schadenersatz von insgesamt mehr als sechs Mio. Euro klagen. Oberbank und BKS hatten im Herbst 2022 ihr Syndikatsvorkaufsrecht genutzt und BTV-Aktien erworben, die Wüstenrot angeboten hatte. Am selben Tag wurden diese zum Marktpreis an die G3B Holding (Generali) und die BTV Privatstiftung weiterverkauft. Daraus entstand ein Verlust. Dieses Verfahren ist als einziges in dem ganzen Konflikt noch offen, wie es auf Nachfrage bei der Oberbank heißt.

Die Bank Austria ist der größte Minderheitsaktionär in jeder der drei Banken und hat, wie es nun in einer Aussendung heißt, „vitales Interesse daran, dass die 3 Banken wirtschaftlich florieren und gute Ergebnisse abliefern“. „Wir werden unsere Ansprüche weiterhin im Interesse aller Aktionäre konstruktiv vertreten, das heißt im besten Interesse der drei Banken insgesamt.“

Seltene Bankenklagen

Die Oberbank war früher Teil der Creditanstalt, die dann später in der Bank Austria aufging. Der Rechtsstreit zwischen den Instituten sei ein Mitgrund, warum „ich noch hier sitze“, sagte Oberbank-Chef Franz Gasselsberger im Herbst des Vorjahres. Sein Wunsch sei es, das Verfahren „gut zu Ende zu bringen“. Am Montag sagte Gasselsberger dann: „Ich bin glücklich, damit habe ich mein wichtigstes berufliches Lebensziel, nämlich die Unabhängigkeit der Oberbank zu erhalten, erreicht.“ Gasselsbergers Vertrag läuft noch bis 2027, „das war es dann“, sagte er in einem am Dienstag veröffentlichen „Presse“-Interview.

Begonnen hat der Konflikt zwischen der 3-Banken-Gruppe und der UniCredit 2019: Die Bank Austria reichte Klage gegen die 3-Banken-Gruppe ein, weil sie sich aufgrund vermuteter Vorkommnisse rund um die Kapitalerhöhungen benachteiligt sah. Dass in Österreich ein Bankinstitut ein anderes klagt, kommt selten vor. Noch bevor von einer Klage die Rede war, hatte der einstige Wirtschaftskammer-Chef Christoph Leitl bei einer Aktionärsversammlung gegen die Bank Austria gewettert. „Gestern feierten wir, heute fighten wir.“

Im heimischen Bankenverband war die Stimmung hoffentlich weniger aufgeheizt. Dort steht als Präsident Robert Zadrazil, Country Manager der UniCredit Bank Austria, an der Spitze. Sein Vize ist Oberbank-Chef Gasselsberger. Die Anwaltskosten bei der Oberbank haben sich in Summe übrigens auf rund 6,7 Mio. Euro belaufen. (nst/APA)