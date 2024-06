Alessandro Michele enthüllt erste Entwürfe für Valentino

Der ehemalige Kreativchef von Gucci, Alessandro Michele, ist jetzt Chefdesigner bei Valentino. Ganz überraschend hat er nun erste Looks gezeigt.

Die Männermodewoche in Mailand war so gut wie vorbei, da hat Alessandro Michele überraschend ein paar Entwürfe seiner ersten Valentino-Kollektion enthüllt. Ein kleiner Vorgeschmack, wenn man so will, auf eine neue Ära des Modehauses. Nur zwei Monate sind seit der Verkündung seiner Übernahme von Valentinos Kreativdirektion vergangen, ein wahrlich enger Zeitrahmen für eine 171-teilige Ressort-Kollektion. Präsentiert wurde sie zunächst per Lookbook.

„Avant les Débuts“, heißt seine Kollektion, zu Deutsch: vor den Anfängen. Sie umfasst Looks für Frauen und Männer, Mäntel mit üppigem Kragen, gerüschte Kleidchen und Logo-Hoodies, Hahnentrittkaro, Leoparden-Print und sogar Paisley-Muster. Inspiration hat sich der Designer überwiegend von der einer hauseigenen Kollektion geholt, der Garavanis Sfilata Bianca-Kollektion aus 1968. Neben Zitaten der Siebzigerjahre transportiert sie freilich Micheles Fluidität, wie auch ein wenig Bohème-Geist.

Die unerwartete Vorschau habe er „instinktiv“ gegeben, wie Michele der Branchenplattform „WWD“ gesagt hat. Möglich gemacht habe das die sorgfältige Arbeit seines Team. Seine vielen Helferlein sind es auch, die er mit seiner Überraschung würdigen wolle: „Es geschah alles ganz natürlich und ich fand es nur fair, ihre Arbeit zu honorieren. Es wäre gegen die Natur gewesen, die Kollektion unter Verschluss zu halten.“

Valentino-Rot und kleine feine Dinge

Auch hat Michele mehrfach die Arbeit Valentino Garavanis – der Gründer der Modehauses – gelobt. Er sei wahrlich verführt worden von seinen Entwürfen, die er im Archiv gefunden habe. Ein Mantel im klassischen „Valentino-Rot“, dem Farbton, den schon Garavani oft verwendet hat, womit er gar berühmt wurde, durfte gewiss nicht fehlen.

Ein extra Accessoires-Book gibt es außerdem. Michele ist bekannt für sein gutes Händchen in Sachen Chichi. Diesmal: Perlenketten, bauchige Ohrhänger und blumige Broschen, bestickte Clutches, Pumps mit Schleifchen und Turnschuhe mit Plateau aus Kork. Sein sich stetig wandelndes Bild von Männlichkeit findet ebenso Ausdruck in der Kollektion, das ihn, wie er sagt, ganz abseits der politischen Botschaft interessiert.

Mit Blick auf die „absolut neue Couture-Erfahrung“ gibt er sich ungeduldig, aber auch ein wenig besorgt, wie „WWD“ berichtet. Die ersten Entwürfe, mitunter aufwändig verziert und bestickt, sind aber schon recht gute Vorboten.

Die erste Modenschau für Valentino wird übrigens am 29. September in Paris über die Bühne gehen. Michele-Fans werden eine neue Saison mit dem Designer kaum erwarten können. Gucci hat er schon im November 2022 verlassen, Valentino erst im März übernommen. (evdin)

>> Zum „WWD“-Bericht