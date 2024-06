Donauinselfest: Das Programm im Überblick

Von Freitag bis Sonntag gibt es beim Donauinselfest 2024 bei freiem Eintritt rund 700 Stunden Programm auf insgesamt 14 Bühnen.

Ab Freitag steigt zwischen Nord- und Reichsbrücke einmal mehr das alljährliche Donauinselfest. An drei Tagen gibt es auf 14 Bühnen insgesamt 700 Stunden Programm bei freiem Eintritt. Zu den musikalischen Höhepunkten der 41. Festivalausgabe zählen Wanda, Ronan Keating, Der Nino aus Wien, Wolfgang Ambros oder Christina Stürmer. Wie gewohnt erstreckt sich die Open-Air-Sause wie gewohnt über 4,5 Kilometer. Auf insgesamt 17 Themeninseln werden nicht nur Konzerte, sondern ab den Nachmittagsstunden zudem ein vielfältiges Sport-, Tanz-, Kabarett- und Kinderprogramm geboten. Herzstück ist jedenfalls die Festbühne, die sich auch in diesem Jahr FM4, Radio Wien und Ö3 teilen.

Regen und Klima-Proteste

Gewitter und Klimaproteste könnten die Partystimmung aber etwas trüben. Wer einen Inselbesuch plant, sollte jedenfalls eine Regenjacke – Schirme sind am Gelände nicht erlaubt – einpacken. Denn auch wenn am Freitag tagsüber noch viel Sonne und hitzige Temperaturen von bis zu 34 Grad prognostiziert werden, können laut Geosphere Austria in den Abend- und Nachtstunden aus jetziger Sicht durchaus teils kräftige Gewitter niedergehen.

Für das restliche Wochenende seien Vorhersagen noch eher schwierig, sagte ein Sprecher. Allerdings scheint auch am Samstag der eine oder andere Schauer nicht ausgeschlossen, am Sonntag sollte die Wetterlage nach aktuellem Stand stabiler und dann mit rund 29 Grad Höchsttemperatur auch nicht mehr so heiß sein.

Nicht nur witterungsbedingt könnte die Partylaune zwischenzeitlich etwas gedämpft werden. Denn die „Letzte Generation“ hatte im Vorfeld Klimaproteste am Festgelände angekündigt. Und für Allergikerinnen und Allergiker gilt es, vor allem wegen hoher Pilzsporen- und gemäßigter Gräserpollenbelastung entsprechende Vorsorge zu treffen.

Dichtere Intervalle bei den Öffis

Es empfiehlt sich, mit den Öffis anzureisen. Die Wiener Linien setzen an den Festivaltagen auf dichtere Intervalle und lassen die Zubringerlinien U1 und U6 auch in den Abendstunden im Drei-Minuten-Takt fahren. Mit Bus oder Straßenbahn gelangt man am besten mit den Linien 25, 26, 31 und 29A zum Gelände. Auch hier werden die Intervalle Freitag- und Samstagnacht verkürzt. Wer mit dem Rad oder E-Scooter kommt, muss diese außerhalb abstellen. Derlei Gefährte sind am Gelände nämlich nicht erlaubt. (APA)

>> https://donauinselfest.at/