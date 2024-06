2, 26, O: Sommer-Einschränkungen bei den Straßenbahnen in Wien

Die Linie 2 fährt in der erste Julihälfte nicht zwischen Am Tabor und Hochstädtplatz.

Die Linie 2 fährt in der erste Julihälfte nicht zwischen Am Tabor und Hochstädtplatz. IMAGO/Zoonar.com/Heiko Kueverling

Bei den Linien 2, 26 und O können Züge nur eingeschränkt fahren, weil dort Weichen für die neuen Linien 12 und 27 eingebaut werden. Die Badner Bahn ist in den Sommerferien zweigeteilt.

Eis, Sonne, Baustelle – so kann man den Sommer in Wien wohl gut zusammenfassen. Vor allem an der Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel wird wieder geschraubt. Über die Arbeiten bei der U4 hat die „Presse“ bereits berichtet. Deshalb sind jetzt die Straßenbahnen dran. Ein Überblick.

In der ersten Julihälfte muss die Linie 2 umgeleitet werden. Sie kann von 1. bis 20. Juli nicht zwischen Am Tabor und Hochstädtplatz fahren. Stattdessen ist sie auf der Strecke der Linien 5 und 33 unterwegs. Der Grund: In Vorbereitung auf die neue Linie 12 bauen die Wiener Linien zwölf neue Weichen auf der Strecke der 2er ein.

18er mit zwei Halten weniger, Teilsperre bei 26er

In der zweiten Julihälfte Juli erneuern die Wiener Linien die Gleise in der Schleife beim Urban Loritz Platz. Konkret heißt das, dass die Linie 18 um zwei Haltestellen gekürzt wird und nur zwischen Schlachthausgasse und Westbahnhof verkehrt. Das ganz dauert von 15. Juli bis inklusive 2. August. Die Linie 6 ist davon nicht betroffen.

Im August ist ein Abschnitt der Linie 26 gesperrt. Von 5. bis 18. August können zwischen Josef-Baumann-Gasse und Hausfeldstraße keine Züge verkehren. Denn auch hier bauen die Wiener Linien für die neue Linie 27 Weichen ein. Ersatzweise fährt zwischen Kagraner Platz und Hausfeldstraße der Bus 26E.

O kurzgeführt, 31er umgeleitet

Die Linie O ist von 5. August bis 1. September kurzgeführt. Das bedeutet, sie fährt nur zwischen Raxstraße-Rudolfshügelgasse und Praterstern. Die Strecke zwischen Praterstern und Bruno Marek Allee bekommt ebenfalls neue Weichen wegen der Linie 12.

Seit 3. Juni gibt es Einschränkungen bei der Linie 31, die noch bis 1. September anhalten. Da die Augartenbrücke im Sommer saniert wird und die Wiener Linien die dortigen Gleise tauschen, kann sie zwischen Wallensteinstraße und Schottenring nicht fahren. Stattdessen fährt sie ab Wallensteingasse auf der Strecke der Linien 5 und D zur Haltestelle Augasse.

Badner Bahn zweigeteilt

Auch die Wiener Lokalbahnen nutzen den Sommer, um zu modernisieren. Betroffen ist die Badner Bahn. Sie ist von 1. Juli bis inklusive 1. September zweigeteilt und fährt nicht zwischen Inzersdorf Lokalbahn und Vösendorf-Siebenhirten. Der Grund: Zwischen den Haltestellen Neu Erlaa und Schönbrunner Allee werden die Gleise komplett erneuert. Ein Ersatzbus verkehrt auf der gesperrten Strecke. Er wird im 7,5-Minuten-Takt unterwegs sein und hält auch bei der U6-Station Siebenhirten. Die Haltestelle Schönbrunner Allee kann der Ersatzbus nur in Fahrtrichtung Baden einhalten. (schev)

Neue Linien 12 und 27 Die Linie 12 verbindet gleich vier Bezirke miteinander: Josefstadt, Alsergrund, Brigittenau und Leopoldstadt. Sie verkehrt voraussichtlich ab Herbst 2025 von der Josefstädter Straße bis zur Hillerstraße. Dabei kommt sie bei gleich drei U-Bahnlinien vorbei (U1 Vorgartenstraße, U4 Friedensbrücke, U6 Josefstädter Straße) – und künftig auch bei der U5 (Arne-Karlsson-Park). Die Linie 27 verbindet die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt. Sie fährt künftig von Strebersdorf bis zur U2-Station Aspern Nord. Im Herbst nächsten Jahres sollen die Arbeiten dafür abgeschlossen sein.