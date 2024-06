Vergessen Sie Fußball, die richtigen Spielchen gibt es in der Politik

Der theatralische Koalitionskrach über einen EU-Beschluss beweist einmal mehr: Im Inszenieren von Operetten bleibt Österreich unerreicht.

Sind Sie am Montag auch vor dem Fernseher gesessen und haben mitgezittert? Das war hart, nicht wahr? Jede Minute fühlte sich an wie eine Ewigkeit. So aufregend war es lange nicht. Von diesem Erlebnis können wir eines Tages noch den allfällig vorhandenen Enkelkindern erzählen.

Ich meine jetzt nicht das Match zwischen Österreich und Frankreich bei der Europameisterschaft in Deutschland. Das war eh auch spannend, aber mit den Spielchen in der heimischen Politik kann es der Fußball nicht aufnehmen. Als die Partie in Düsseldorf um 21 Uhr endlich angepfiffen wurde, hing ein Teil der heimischen Passivsportler schon kraftlos in den Seilen – völlig ermattet von den nervenzerfetzenden Streitereien in der türkis-grünen Koalition, aufgeregten Expertenanalysen und diversen Sondersendungen im Fernsehen.