Lesbische Päpstin – ach, wie originell!

Bei den Wiener Festwochen arbeitet sich Florentina Holzinger in „Sancta“ an der katholischen Kirche ab.

Bei den Wiener Festwochen ist das Stück „Sancta“ der Choreografin und Performance-Künstlerin Florentina Holzinger aufgeführt worden. Das Echo ist gespalten.

Was im Kunstbetrieb als avantgardistisches Projekt gefeiert wird, ist für andere skandalös, ja blasphemisch. Dabei erstaunt die auftrumpfende Einfallslosigkeit, die das Stück von Holzinger bestimmt. Nackte Frauenkörper, Sex, Blut – dazu religiöse Symbole und die Persiflage der heiligen Messe. Die Nonne Susanna entdeckt ihr sexuelles Begehren, obwohl sie Keuschheit gelobt hat. Das hatte schon Paul Hindemith in seiner Oper „Sancta Susanna“ (1922) auf die Bühne gebracht.

Doch während es bei Hindemith bei einem Kuss des Gekreuzigten bleibt, kommt es bei Holzinger zur Kopulation. Die Nonne vereinigt sich lustvoll-ekstatisch mit dem Gekreuzigten. Am Ende darf selbst der Auftritt einer lesbischen Päpstin nicht fehlen – wie innovativ!

Das, was anderen heilig ist, zu persiflieren, ist eine beliebte Strategie der Aufmerksamkeitssteigerung – aber nicht unbedingt ein Gütesiegel von Kunst. Schon 1969 hat der Aktionskünstler Hermann Nitsch in seiner Performance „Maria Empfängnis“ eine sexuelle Vereinigung mit dem Kreuz inszeniert – und den erwartbaren Skandal provoziert. „Sancta“ wirkt wie eine späte Kopie dieser Vorlage.

Eine alte Klamotte

Die Fixierung auf Nonnen und Sex ist eine alte Klamotte. Sie bedient Klischees von der Lustfeindlichkeit und repressiven Macht klerikaler Wertvorstellungen, die auch innerhalb der Kirche noch kursieren. Die Nonnen brechen am Ende aus den Mauern des Klosters aus, unterwegs zur sexuellen Befreiung – wie originell!

Man ist heute zu Recht sensibel dafür geworden, wie Minderheiten medial dargestellt werden. Was soll die kleiner werdende Zahl katholischer Ordensleute von einem solchen Spektakel halten? Wie kommen sie sich vor, wenn ihre freigewählte Lebensweise in dieser Form lächerlich gemacht wird?

Die tatsächlichen Skandale

Offenbar liegt es jenseits der Vorstellungskraft der kulturellen Avantgarde, dass es Menschen gibt, die sexuell enthaltsam leben, nicht weil sie von einem repressiven System gegängelt werden, sondern weil sie sich frei dafür entschieden haben. Gerade der Raum des Heiligen kann heilsame Kontrapunkte setzen zum „ganz normalen Chaos der Liebe“, das ja keineswegs immer nur Glück bringt.

Mit der Fixierung auf Kirche und Sex vergibt sich „Sancta“ die Chance, auf echte Skandale hinzuweisen: dass Frauen in prekärer Lage ihren Körper verkaufen, um reichen Paaren den Kinderwunsch zu ermöglichen; dass auch in Österreich Sexsklavinnen in unwürdigsten Verhältnissen gehalten werden, um die Lust anderer zu befriedigen; dass auch mit Minderjährigen pornografische Szenen gedreht werden …

Holzingers Stück zeigt die Doppelzüngigkeit und Heuchelei des gegenwärtigen Kulturbetriebs. Während Respekt und Ambiguitätstoleranz gegenüber anderen zu Recht gefordert werden, darf das, was in der eigenen Tradition als heilig gilt, getrost in den Dreck gezogen werden. Man stelle sich einmal vor, Florentina Holzinger hätte für ihre Persiflage verschleierte Musliminnen gewählt. Kaum auszudenken, was dann für ein Skandal geblüht hätte.

PS: Hindemith hat 1958 seine Oper „Sancta Susanna“ zurückgezogen und 1963 eine Messe komponiert – Imitationspotenzial für die heutige Avantgarde?

Jan-Heiner Tück (*1967) ist Professor am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Universität Wien.

E-Mails an: debatte@diepresse.com