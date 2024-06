Schon wieder Teilsperre im Sommer: Warum immer die U4?

Die grüne Linie ist in den Sommerferien erneut zweigeteilt. Der Grund liegt in der lange zurückliegenden Geschichte der Trasse.

Wenn statt einem zwei Töne in der U-Bahn erklingen, erstarren Passagiere kurz. Das, was nach „liebe Fahrgäste“ folgt, verheißt für eben jene oft nichts Gutes. Geht es doch fast immer um Einschränkungen im Fahrbetrieb. Dieser Tage werden in der U4 wieder regelmäßig zwei Töne erklingen.

Denn die grüne Linie ist im Sommer wieder zweigeteilt. Von 29. Juni bis inklusive 1. September fährt sie nicht zwischen Schwedenplatz und Schottenring. Es ist heuer bereits das vierte Mal, dass die U4 zweigeteilt ist. Bereits in den Osterferien und an zwei verlängerten Wochenenden im Mai fuhr sie nicht auf der gesamten Strecke. Auch im vergangenen Jahr war sie im Juli und August sowie in den Herbstferien unterbrochen. Also warum denn schon wieder die U4 und warum schon wieder dieser Abschnitt?

Infrastruktur mehr als 100 Jahre alt

Die Modernisierung der U4 läuft bereits seit zehn Jahren. Nicht immer war das für die Fahrgäste so zu spüren wie in letzter Zeit. Denn manche Arbeiten wurden in der Nacht erledigt. Unter anderem wurden Stellwerke, Weichen, Gleise und Tunneldecken erneuert, so Eunike de Wilde, Sprecherin der Wiener Linien zur „Presse“. Heuer werden 94 Tunnelträgern unter dem Franz-Josefs-Kai saniert. Das gehe während des laufendes Betriebes nicht, so de Wilde, deshalb sind zwischen Schwedenplatz und Schottenring keine Fahrten möglich. Als Ersatz fahren die Straßenbahnlinien 71 und U2Z bis Schwedenplatz.

Warum aber sind diese Arbeiten nötig? Das liegt vor allem an der Geschichte der Linie. Die geht nämlich schon sehr weit zurück. Es handelt sich um die Linie mit der ältesten Infrastruktur in Wien, großteils ist sie mehr als 100 Jahre alt. Denn die gesamte Trasse stammt noch von der historischen Wiener Stadtbahn.

Die Sperren betreffen seit vergangenem Sommer immer einen ähnlichen Abschnitt. Grund sind die beengten Platzverhältnisse im Tunnel. „Erneuerungen kompletter Gleisabschnitte und Weichen können nicht gleichzeitig mit den Arbeiten an den Tunnelträgern stattfinden“, so de Wilde. Das erfordere zeitversetzte Bauphasen und damit auch entsprechend gestaffelte Einschränkungen der Linie.

Abschluss der Arbeiten 2025

Die Verschnaufpause ist für all jene U4-Passagiere, die von Heiligenstadt wegfahren, nur kurz. Denn schon im Herbst stehen die nächsten Einschränkungen an. Von 7. Oktober bis 3. November können die Züge der grünen Linie nur bis Spittelau fahren. Denn die Wiener Linien erneuern die Wendeanlage in Heiligenstadt und tauschen danach noch Weichen. Es wird allerdings einen Pendelzug für den gesperrten Abschnitt geben bzw. fährt von 31. Oktober bis 3. November zwischen Augasse und Nußdorf ersatzweise die Straßenbahnlinie E4.

Das Modernisierungsprojekt neigt sich aber dem Ende zu. Für das nächste Jahr sind noch abschließend Kabelumlegungen, Abdichtungsarbeiten, Bahnsteig-Sanierungen und die Erneuerung von weiteren Tunnelträger geplant. Dann soll aber vorerst Schluss sein.