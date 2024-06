Hisbollah und Israel am Rand eines großen Krieges

Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon verstärkt ihre Raketenangriffe, um Israel zu einer Waffenruhe im Gazastreifen zu zwingen. Die riskante Strategie könnte die Region in den Abgrund stürzen. Eine Analyse.

Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon treiben auf einen Krieg zu, den sie nicht wollen. Die Chefs der Hisbollah wollen Israel mit verstärkten Raketenangriffen zwingen, einer Waffenruhe in Gaza zuzustimmen, weil sie wissen, dass Israel einen Zweifrontenkrieg in Gaza und an der Grenze zum Libanon vermeiden will. Die Eskalation könnte das ungeschriebene Stillhalteabkommen zwischen Israel und der Hisbollah zerstören.